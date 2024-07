Die Turbonomic-Plattform unterscheidet sich von anderen Cloud-Migrations-Tools dadurch, dass sie Unternehmen in die Lage versetzt, die potenziellen Vor- und Nachteile einer Lift-and-shift-Migration im Vergleich zu einer optimierten Cloudeinführungsstrategie besser zu analysieren. Dieser detaillierte Vergleich gibt Ihnen die nötige Sicherheit für Ihre Cloudmigration.

Lift-and-shift-Migrationen passen die aktuellen lokalen VM-Instanzen und Speichertiers an die nächstgelegene Entsprechung in der Cloud an. Diese Methode ist normalerweise schneller, kann jedoch teurer sein und die Leistung gefährden. Optimierte Migrationsstrategien untersuchen VM- und Speicherauslastungsmetriken, um den besten VM-/Instanztyp und die beste Speicherebene in der Region des ausgewählten Cloud-Anbieters auszuwählen. Diese Methode trägt dazu bei, die Workloadleistung zu den niedrigsten Kosten zu gewährleisten. Die Turbonomic-Software bietet detaillierte Pläne für beide Migrationsstrategien, die Unternehmen bei jeder einzelnen Optimierungsmaßnahme vergleichen und analysieren können.