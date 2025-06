Was ist Datenrettung?

Cloudbasierte Lösungen für Backups und die Wiederherstellung von Daten erfreuen sich bei Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen zunehmender Beliebtheit. Wenn Unternehmen große Datenmengen (z. B. den Inhalt eines gesamten Rechenzentrums) sichern müssen und ihre Infrastrukturkosten und den Verwaltungsaufwand reduzieren möchten, sind diese Lösungen sogar besonders nützlich

Durch Cloud-Backup und -Wiederherstellung werden Kopien von Daten an einem sekundären, externen Speicherort aufbewahrt. Der Cloud-Provider bietet die Nutzung dieses Speichers – und möglicherweise zusätzliche verwaltete Backup- und Wiederherstellungsdienste – auf Abonnementbasis an, wobei die Preise vom Speichervolumen und der Bandbreitennutzung abhängen.

Ein Unternehmen kann seine eigene Backup-Anwendung auswählen und einsetzen, eine vom Cloud-Provider angebotene Lösung verwenden oder die Anwendung eines Drittanbieters nutzen. Neben den Kosten der gewählten Lösung sollten auch ihre zusätzlichen Features in Betracht gezogen werden. Unternehmen können gemäß ihren individuellen Ansprüchen beispielsweise besonderen Wert auf Aspekte wie Sicherheit, Skalierbarkeit oder Geschwindigkeit (besonders in Bezug auf RPO und RTO) legen und sollten entsprechend die geeignetste Lösung wählen. In sämtlichen Fällen bestimmt die Backup-Anwendung Dateien für das Backup, erstellt verschlüsselte Kopien der Dateien und sendet diese an den externen Backup-Speicherort.

Unternehmen, die cloudbasierte Backup- und Wiederherstellungslösungen einsetzen, profitieren von allen Vorteilen, die ein Cloud-Speicher zu bieten hat. Der Cloud-Provider übernimmt die gesamte Verantwortung für die Sicherung, Verwaltung und Wartung der Infrastruktur und garantiert in der Regel, dass Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Daten haben. Die Speicherkapazitäten sind für gewöhnlich flexibel und können je nach Bedarf skaliert werden, sodass Sie nur für Ressourcen zahlen, die Sie auch benötigen. Wenn Sie sich also für ein solches Servicemodell entscheiden, können Sie häufig Kosten einsparen, Komplexitäten reduzieren und zudem den Aufbau einer aufwändigen Sicherheitsstruktur und die Verantwortung für gewisse Compliance-Aspekte an den Anbieter auslagern.