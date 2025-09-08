Data-Governance-Lösungen

Erstellen Sie eine verwaltete Datengrundlage, um Datenergebnisse zu beschleunigen und Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Data Governance ist die Disziplin der Datenverwaltung, die sich auf die Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit der Daten eines Unternehmens konzentriert. Data Governance trägt dazu bei, Datenintegrität und Datensicherheit zu gewährleisten, indem Richtlinien, Standards und Verfahren für die Erfassung, das Eigentum, die Speicherung, die Verarbeitung und die Verwendung von Daten definiert und umgesetzt werden.
Greifen Sie auf Daten über Geschäftssilos hinweg zu, vor Ort und in der Cloud, ohne die Daten zu verschieben.
Sichern Sie die Datennutzung universell ab, indem Sie Datenschutz- und Nutzungsrichtlinien für alle Daten durchsetzen.
Ermöglichen Sie Benutzern aller Qualifikationsstufen den Zugriff auf vertrauenswürdige Daten mit maßgeschneiderten Schnittstellen (Code, Canvas, No-Code).
Bauen Sie eine Data Fabric auf, die siloartige, über eine Hybrid-Cloud-Landschaft verteilte Daten verbindet.
Das IBM® watsonx.governance Toolkit lässt sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren, um verantwortungsvolle KI zu beschleunigen. Automatisierte Workflows operationalisieren die in KI-Governance-Programmen definierten Best Practices.
Mit IBM watsonx.data Intelligence können Daten-Assets entdeckt, kuratiert und verwaltet werden. Rohinformationen werden in On-Premise- und Cloud-Umgebungen in präzise KI und aussagekräftige Erkenntnisse verwandelt.
Guardium AI Security bietet eine robuste Lösung der Unternehmensklasse zur Verwaltung der Sicherheit Ihrer KI-Assets.
Bei IBM® Consulting unterstützen wir Kunden beim „richtigen Einsatz von KI“, um in ihrem gesamten Unternehmen Mehrwert zu schaffen und Risiken bei der Wertschöpfung zu minimieren.
Holen Sie sich Ratschläge von Branchenkollegen, tauschen Sie sich mit Data Governance- und Qualitätsexperten über Best Practices aus und halten Sie sich über Produktneuheiten und hilfreiche Materialien auf dem Laufenden.