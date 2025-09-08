Data-Governance-Lösungen

Data Governance ist die Disziplin der Datenverwaltung, die sich auf die Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit der Daten eines Unternehmens konzentriert. Data Governance trägt dazu bei, Datenintegrität und Datensicherheit zu gewährleisten, indem Richtlinien, Standards und Verfahren für die Erfassung, das Eigentum, die Speicherung, die Verarbeitung und die Verwendung von Daten definiert und umgesetzt werden.