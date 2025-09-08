Data-Governance-Lösungen

Erstellen Sie eine verwaltete Datengrundlage, um Datenergebnisse zu beschleunigen und Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Darstellung von Datenanalysen und Diagrammen

Vertrauen Sie Ihren Daten. Vertrauen Sie Ihrer KI.

Entdecken Sie, wie starke Daten- und KI-Governance Genauigkeit, Fairness und Sicherheit in jede Entscheidung einbringt. Lesen Sie in unserem neuesten Blogbeitrag, warum Governance die Grundlage für vertrauenswürdige Innovationen ist.

Vertrauen aufbauen. Ergebnisse liefern.

Data Governance ist die Disziplin der Datenverwaltung, die sich auf die Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit der Daten eines Unternehmens konzentriert. Data Governance trägt dazu bei, Datenintegrität und Datensicherheit zu gewährleisten, indem Richtlinien, Standards und Verfahren für die Erfassung, das Eigentum, die Speicherung, die Verarbeitung und die Verwendung von Daten definiert und umgesetzt werden. 
Datensilos beseitigen

Greifen Sie auf Daten über Geschäftssilos hinweg zu, vor Ort und in der Cloud, ohne die Daten zu verschieben.
Daten privat und sicher halten

Sichern Sie die Datennutzung universell ab, indem Sie Datenschutz- und Nutzungsrichtlinien für alle Daten durchsetzen.
Alle Datennutzer befähigen

Ermöglichen Sie Benutzern aller Qualifikationsstufen den Zugriff auf vertrauenswürdige Daten mit maßgeschneiderten Schnittstellen (Code, Canvas, No-Code).
Produktivität verbessern

Bauen Sie eine Data Fabric auf, die siloartige, über eine Hybrid-Cloud-Landschaft verteilte Daten verbindet.

Ausgewählte Produkte und Dienstleistungen

IBM watsonx.governance

Das IBM® watsonx.governance Toolkit lässt sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren, um verantwortungsvolle KI zu beschleunigen. Automatisierte Workflows operationalisieren die in KI-Governance-Programmen definierten Best Practices.

 IBM watsonx.data Intelligenz

Mit IBM watsonx.data Intelligence können Daten-Assets entdeckt, kuratiert und verwaltet werden. Rohinformationen werden in On-Premise- und Cloud-Umgebungen in präzise KI und aussagekräftige Erkenntnisse verwandelt.

Guardium AI Security

Guardium AI Security bietet eine robuste Lösung der Unternehmensklasse zur Verwaltung der Sicherheit Ihrer KI-Assets.

 Daten- und KI-Consulting

Bei IBM® Consulting unterstützen wir Kunden beim „richtigen Einsatz von KI“, um in ihrem gesamten Unternehmen Mehrwert zu schaffen und Risiken bei der Wertschöpfung zu minimieren.

Anwendungsfälle

Darstellung von digitalen Symbolen und Smartphone-Apps, einschließlich Symbolen für Notizen, Nachrichten, Fotos und Social Media-Apps

Nutzen Sie ein zentrales Tool für die Vorbereitung, Bereinigung und Regelung von Daten und KI.
Darstellung eines Projektlebenszyklus

Erstellen Sie gemeinsam Modelle, mindern Sie Verzerrungen und implementieren Sie, ohne die Plattform zu verlassen.

Erfahren Sie, wie Sie robuste Governance-Frameworks aufbauen
Darstellung einer Hybrid-Cloud-Umgebung mit geschützten Daten

Verschaffen Sie sich mit automatisierten Tools und Echtzeitüberwachung einen Überblick über die Risiken. Decken Sie Schwachstellen auf, beheben Sie Fehlkonfigurationen und bauen Sie durch proaktive Governance und Sicherheit eine vertrauenswürdige KI auf.

Ressourcen

2024 Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions
Entdecken Sie, warum IBM zum 17. Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für Augmented Data Quality Solutions 2024 als Leader eingestuft wird.
KI für Unternehmen: Erschließen Sie den ROI für Ihre gesamte KI durch Governance
Die IDC MarketScape-Analyse für den Bereich ML Ops bewertet verschiedene Anbieter auf dem Markt und hebt die Stärken von IBM hervor: KI-Governance, Flexibilität bei der Bereitstellung und No-Code/Low-Code-Funktionen.
Data Governance für Führungskräfte
In diesem E-Book werden verschiedene Themen im Zusammenhang mit Data Governance und Datenschutz behandelt, wie z. B. Skalierbarkeit, Einführung und Umsetzung von unternehmensweiten Standards sowie Datenabstammung und Rückverfolgbarkeit.
IBM Match 360
Konsolidieren Sie Datensätze aus unterschiedlichen Datenquellen, um mit auf ML basierender Stammdatenverwaltung eine 360-Grad-Ansicht der Entitäten zu erhalten.
Machen Sie den nächsten Schritt

Holen Sie sich Ratschläge von Branchenkollegen, tauschen Sie sich mit Data Governance- und Qualitätsexperten über Best Practices aus und halten Sie sich über Produktneuheiten und hilfreiche Materialien auf dem Laufenden.

 Mehr zu watsonx.data intelligence
