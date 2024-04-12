Was ist COBOL?

COBOL wurde mit Blick auf optimale Vielseitigkeit entwickelt. Seine Vielseitigkeit ermöglicht es Programmierern, eine lesbare, leicht zu wartende Programmiersprache zu verwenden, die auf Mainframe-Rechnern und -Betriebssystemen eingesetzt werden kann. COBOL war sogar eine der ersten Programmiersprachen, die vom American National Standards Institute (ANSI) und der International Organization for Standardization (ISO) standardisiert wurden.

Obwohl COBOL als Legacy-System gilt, wird es von vielen staatlichen und privatwirtschaftlichen Organisationen weiterhin zur Ausführung von Finanz-, Verwaltungs- und Geschäftsanwendungen verwendet. Tatsächlich dient die imperative, prozedurale und (in den neueren Versionen) objektorientierte Konfiguration von COBOL als Grundlage für mehr als 40 Prozent aller Online-Banking-Systeme.1

Es unterstützt auch 80 Prozent der persönlichen Kreditkartentransaktionen, wickelt 95 Prozent aller Geldautomatentransaktionen ab und treibt Systeme an, die täglich mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Handel generieren.1 Aufgrund seiner überlegenen Stabilität und Rechenleistung spielt es weiterhin eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Wartung von Anwendungen und Programmen in bestehenden Architekturen.