Was ist gemeinsame Datennutzung?

Unternehmen haben schon lange vor der Erfindung des Internets Daten ausgetauscht, aber Fortschritte in den Bereichen digitale Kompetenz, Technologie und Cloud-Nutzung haben zu einem Echtzeit-Datenaustausch auf globaler Ebene geführt. Technologien für Datenspeicher und -übertragung sind verfügbarer und erschwinglicher als je zuvor. Daher wurden Richtlinien und Vorschriften entwickelt, um die mit der gemeinsamen Nutzung von Daten verbundenen Risiken zu verringern. Die gemeinsame Datennutzung bedeutet mehr als nur den Zugang für Analysen und die Monetarisierung zu ermöglichen. Sie baut auch Barrieren zwischen Geschäftseinheiten und externen Partnern ab. Verschiedene Teams können unabhängig voneinander oder miteinander arbeiten und dabei auf dieselbe aktuelle Datenquelle zugreifen. Die größere Menge und Vielfalt der verfügbaren Daten ermöglicht es verschiedenen Teams im gesamten Unternehmen, zu den übergeordneten Zielen des Unternehmens beizutragen.

Die Kombination von Informationen aus verschiedenen Quellen, wie z. B. Forschungsdaten, Betriebsdaten oder Kundenfeedback, verbessert die Serviceleistung und erhöht den Wert dieser Dienstleistungen. Unternehmensbereiche mit Zugriff auf Daten können beispielsweise mithilfe von Datenanalysen auf der Grundlage von Markttrends und Kundenpräferenzen erfolgreiche Marketingstrategien entwickeln.

Darüber hinaus ermöglicht die gemeinsame Datennutzung Behörden und Unternehmen, ihre Daten auf sichere, rechtmäßige und kontrollierte Weise auszutauschen. Ein wesentlicher Bestandteil der Datensicherheitsmaßnahmen besteht darin, dass die Datenproduzenten die Datensätze sorgfältig dokumentieren und mit genauen Metadaten versehen, um die Reproduzierbarkeit zu unterstützen. Detaillierte Beschreibungen mit klaren Definitionen stellen sicher, dass andere die geteilten Daten leicht finden, entdecken und verstehen können.

Das Future of Privacy Forum1 (FPF) hat Partnerschaften zwischen Unternehmen und akademischen Forschern im Bereich des Datenaustauschs analysiert und festgestellt, dass diese Partnerschaften die gesellschaftlich nützliche Forschung beschleunigen, den Zugang zu wertvollen Datensätzen erweitern und die Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen verbessern können. Da der Datenaustausch immer weiter verbreitet ist, ergreifen die Stakeholder proaktive Maßnahmen, um Risiken und Datenschutzverletzungen durch die Verwendung von Vereinbarungen zum Datenaustausch (Data Sharing Agreements, DSAs) und Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes (Privacy Enhancing Technologies, PETs) zu begegnen.

IBM ist ein gutes Beispiel für die Anwendung strenger Datenschutz- und Sicherheitsprotokolle bei der gemeinsamen Nutzung von Daten, einschließlich der Verwendung von PETs zur Anonymisierung von Daten vor der Weitergabe an Universitäten, gemeinnützige Organisationen und Forschungslabors. Der Ansatz von IBM unterstützt wissenschaftliche Entdeckungen und schützt gleichzeitig sensible Daten, wodurch sicherere und effektivere Partnerschaften gefördert werden. IBM hat beispielsweise mit Melbourne Water in Australien zusammengearbeitet, um Daten zur Reduzierung von Energieemissionen zu analysieren. Während der COVID-19-Pandemie verarbeitete IBM SARS-CoV-2-Genomsequenzen und trug über 3 Millionen Sequenzen zu einem Forschungsarchiv bei.

Ein weiteres überzeugendes Beispiel für den Wert des Datenaustauschs kommt von der gemeinnützigen Organisation „Benefits Data Trust“ aus den USA.2 Benefits Data Trust (BDT) fördert den Datenaustausch zwischen den Bundesstaaten und Unternehmen, die im Gesundheits- und Bildungswesen der USA tätig sind. Durch Vereinbarungen zur gemeinsamen Datennutzung fördert BDT die Einschreibung in entscheidende öffentliche Programme wie das Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) und Medicaid.

Das Department of Social Services von South Carolina verglich zusammen mit BDT monatliche Medicaid- und SNAP-Listen, in denen sie berechtigte Personen identifizierten, die nicht im Programm registriert waren. Diese Initiative hat seit 2015 zu über 20.000 weiteren SNAP-Anmeldungen geführt und den Zugang zu Ernährungshilfe für gefährdete Bevölkerungsgruppen verbessert. Ähnliche Bemühungen in Pennsylvania waren ebenfalls erfolgreich: Durch den Datenaustausch konnten seit 2005 etwa 240.000 Menschen in verschiedene öffentliche Hilfsprogramme aufgenommen werden.