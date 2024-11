Das Herzstück von DaaP ist die sorgfältige Orchestrierung von Datensätzen. Diese Datensätze werden durch Data-Engineering-Verfahren kuratiert, die die Planung, den Aufbau und die Verwaltung umfangreicher Datenpipelines umfassen. Diese Pipelines transportieren Daten von Datenquellen durch einen End-to-End-Prozess und wandeln Rohdaten in strukturierte, hochwertige Informationen um, die in Data Warehouses oder Data Lakes gespeichert werden. Datenplattformen bilden die Grundlage für diese Vorgänge und stellen die Infrastruktur und die Tools bereit, die Datenteams für die effiziente Durchführung von Datenanalysen und datenwissenschaftlichen Aufgaben benötigen.

Datenmodelle und -schemata sind in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung, da sie definieren, wie Daten im Data Warehouse oder Data Lake organisiert, gespeichert und miteinander verknüpft werden. Sie stellen sicher, dass die Daten für die Datennutzer – die Geschäftsanalysten, Data Scientists und Anwendungsentwickler, die auf der Grundlage dieser Daten Erkenntnisse gewinnen und Anwendungen erstellen – auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. SQL (Structured Query Language) ist nach wie vor ein zentrales Tool für die Interaktion mit Daten und ermöglicht es Datennutzern, Datensätze abzufragen, zu bearbeiten und zu analysieren, um ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

Datenteams verwenden Metriken, um die Qualität, Leistung und den Wert des Datenprodukts zu bewerten. Diese Metriken dienen als Leitfaden für Iterations- und kontinuierliche Verbesserungsprozesse und stellen sicher, dass das Datenprodukt als Reaktion auf das Feedback der Datennutzer und Änderungen der Geschäftsanforderungen weiterentwickelt wird.

APIs sind die Kanäle, über die Datenprodukte an Endbenutzer und Anwendungen geliefert werden. Sie erleichtern den Zugang und ermöglichen es den Datennutzern, Daten in verschiedenen Anwendungsfällen zu integrieren und zu nutzen – von der operativen Berichterstattung bis hin zu fortgeschrittenen Projekten im Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI). Diese Integrationsfähigkeit unterstreicht die Bedeutung einer gut durchdachten API-Strategie im DaaP-Lebenszyklus, die sicherstellt, dass Daten nicht nur zugänglich, sondern auch umsetzbar sind.

Durch die Anwendung von maschinellem Lernen und KI im Rahmen von DaaP können Unternehmen prädiktive Erkenntnisse gewinnen und Entscheidungsprozesse automatisieren. Durch die Nutzung von Modellen für maschinelles Lernen, die auf historischen Daten basieren, können Unternehmen zukünftige Trends antizipieren, Betriebsabläufe optimieren und personalisierte Customer Experiences schaffen. Diese fortgeschrittene Nutzung von Daten unterstreicht den iterativen Charakter von DaaP, bei dem Datenprodukte auf der Grundlage neuer Daten, neuer Anwendungsfälle und des Feedbacks von Datennutzern kontinuierlich verfeinert und verbessert werden.

DaaP setzt sich für die Verwaltung des Lebenszyklus eines Datenprodukts ein, von der Erstellung über die Wartung bis hin zur Weiterentwicklung im Laufe der Zeit. Es umfasst eine Reihe von Phasen, darunter Planung, Entwicklung, Bereitstellung und Iteration, die jeweils eine enge Zusammenarbeit zwischen Datenteams, Stakeholdern aus der Wirtschaft und Datennutzer erfordern. Dieser Lebenszyklusansatz stellt sicher, dass Datenprodukte relevant und wertvoll bleiben und mit den Geschäftszielen übereinstimmen.

Um Daten innerhalb eines Unternehmens nützlicher zu machen, ist es wichtig, dass Datensätze leicht zu finden und vertrauenswürdig sind und gut mit anderen Daten zusammenarbeiten können. Um DaaP-Daten in einem Unternehmen leicht auffindbar und zugänglich zu machen, ist die Implementierung eines zentralen Registers oder Katalogs unerlässlich. Dieses Register sollte alle verfügbaren DaaP-Daten detailliert auflisten, einschließlich Metadaten wie Eigentumsverhältnisse, Quelle und Herkunft, damit Datennutzer, Ingenieure und Wissenschaftler relevante Datensätze effizient finden können.

Durch die Einführung von Service Level Objectives (SLOs) in Bezug auf die Wahrhaftigkeit von Daten und die Anwendung strenger Datenbereinigungs- und Integritätstests von Anfang an können Unternehmen das Vertrauen der Benutzer in ihre Daten stärken. Außerdem müssen die Daten selbstbeschreibend sein und globalen Standards für die Interoperabilität entsprechen, um eine Datenintegration über verschiedene Bereiche hinweg zu ermöglichen. Die Rolle der Datenprodukteigentümer und -ingenieure ist in diesem Ökosystem von entscheidender Bedeutung, da sie das Lebenszyklusmanagement von DaaP-Daten definieren und vorantreiben, um sowohl die Benutzer zufriedenzustellen als auch Qualitätsstandards zu erfüllen. Dieser Ansatz erfordert nicht nur eine Mischung aus Daten- und Software-Engineering-Fähigkeiten, sondern fördert auch eine Kultur der Innovation, des Austauschs von Fähigkeiten und der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb der Technologielandschaft.