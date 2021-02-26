Sowohl die ereignisgesteuerte Architektur als auch das Event Streaming konzentrieren sich auf Ereignisse. Ereignisse sind Aufzeichnungen von einem Ereignis, z. B. einem Mausklick, einem Tastendruck oder dem Laden eines Programms. Der Unterschied zwischen den Plattformen besteht darin, wie die Veranstaltungen aufgenommen werden.

Eine ereignisgesteuerte Architektur veröffentlicht ein Einzweckereignis, das eine andere Anwendung oder ein anderer Dienst nutzen kann, um nacheinander eine oder mehrere Aktionen auszuführen.

veröffentlicht ein Einzweckereignis, das eine andere Anwendung oder ein anderer Dienst nutzen kann, um nacheinander eine oder mehrere Aktionen auszuführen. Event-Streaming-Services wie Apache Kafka und Confluent veröffentlichen Streams von Ereignissen auf einem Broker. Nutzer von Event-Streaming-Plattformen können auf jeden Stream zugreifen und ihre bevorzugten Ereignisse konsumieren. Diese Ereignisse werden dann vom Broker beibehalten.

Wichtig ist zu beachten, dass Event-Streaming-Plattformen bestimmte Eigenschaften bieten, die ein Broker nicht bietet – die Datensätze der Event-Streaming-Plattform sind persistent, sodass Anwendungen sowohl historische Daten als auch Echtzeitdaten verarbeiten können, ohne dass die Gefahr einer Löschung durch einen Broker besteht. Und Event-Streaming-Plattformen können sowohl für die einfache als auch für die komplexe Ereignisverarbeitung verwendet werden, sodass Ereigniskonsumenten sofort Aktionen auf der Grundlage des Ergebnisses verarbeiten und ausführen können.