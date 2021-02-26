Ereignisgesteuerte Architektur und Event Streaming sind für Ihr Unternehmen in vielerlei Hinsicht wertvoll und ähneln sich weitgehend – aber was sind die Unterschiede und warum sind sie wichtig?
Sowohl die ereignisgesteuerte Architektur als auch das Event Streaming konzentrieren sich auf Ereignisse. Ereignisse sind Aufzeichnungen von einem Ereignis, z. B. einem Mausklick, einem Tastendruck oder dem Laden eines Programms. Der Unterschied zwischen den Plattformen besteht darin, wie die Veranstaltungen aufgenommen werden.
Wichtig ist zu beachten, dass Event-Streaming-Plattformen bestimmte Eigenschaften bieten, die ein Broker nicht bietet – die Datensätze der Event-Streaming-Plattform sind persistent, sodass Anwendungen sowohl historische Daten als auch Echtzeitdaten verarbeiten können, ohne dass die Gefahr einer Löschung durch einen Broker besteht. Und Event-Streaming-Plattformen können sowohl für die einfache als auch für die komplexe Ereignisverarbeitung verwendet werden, sodass Ereigniskonsumenten sofort Aktionen auf der Grundlage des Ergebnisses verarbeiten und ausführen können.
Sie müssen sich jedoch nicht für das eine oder das andere entscheiden. Ereignisgesteuerte Architekturen und Event Streams können zusammenarbeiten, um Ihrem Unternehmen eine bessere Fähigkeit zu verleihen, in Echtzeit auf Ereignisse zu reagieren und Ihren Weg zum maschinellen Lernen zu beschleunigen. Die In-Stream-Verarbeitung durch ereignisgesteuerte Architekturen mit Event-Streaming-Funktionen ermöglicht es Ihrem Unternehmen, auf bewegte Daten zu reagieren und auf der Grundlage aller verfügbaren aktuellen und historischen Daten schließlich schnelle Entscheidungen zu treffen.
Dadurch wird Ihr Unternehmen intelligenter, schneller und kann Probleme besser erkennen und lösen.
Eine ereignisgesteuerte Architektur und Event-Streaming-Plattformen ermöglichen es Ihrem Unternehmen, Ereignisse in Echtzeit zu beobachten, aufzuzeichnen und darauf zu reagieren, wodurch die Reichweite Ihrer Daten erweitert und eine verbesserte Customer Experience ermöglicht wird. Die Wahl der zu integrierenden Plattformen ist eine Frage der Skalierbarkeit, Flexibilität und Kontrolle, die Sie bei der Verwaltung Ihrer Veranstaltungen nutzen möchten.
IBM Event Streams ist eine Event-Streaming-Plattform, die auf Open Source Apache Kafka basiert und Ihnen bei der Entwicklung intelligenter Anwendungen hilft, die auf Ereignisse reagieren können, sobald sie eintreten, was sie ideal für geschäftskritische Workloads macht. Dies trägt dank des Zugriffs auf eine Vielzahl von Konnektoren zu Kernsystemen und Restful-APIs zu einer ansprechenderen Customer Experience bei, um die Reichweite Ihrer Daten-Assets zu erweitern.
IBM Event Streams ist auch Teil von IBM Cloud Pak for Integration, eine Lösung, die Messaging-, API-, Anwendungs- und Datenintegrationsoptionen sowie die ereignisbasierten Funktionen von IBM Event Streams umfasst.
Nutzen Sie diese Angebote, um Ihrem Team die Möglichkeit zu geben, heute bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.
