Herkömmliche Datenverwaltungstools begrenzen oft das Potenzial von Ereignissen, indem sie sie in statischen, strukturierten Formaten speichern und so die Verarbeitung verzögern, was zu einem sofortigen Verlust von umsetzbarem Wert führt. Um diesen Wert zurückzugewinnen, müssen Unternehmen die Daten in ihre ursprüngliche dynamische Form zurückversetzen. Dieser Prozess beinhaltet das Erfassen von Ereignissen in Echtzeit – sei es aus Kerntransaktionen auf Mainframes, Sensordaten von IoT-Geräten oder anderen kritischen Quellen – und deren Umwandlung in umsetzbare Erkenntnisse.

Dieser entscheidende Wandel von der Stapelverarbeitung hin zu Echtzeit-Datenansichten schafft eine solide Grundlage für die ereignisgesteuerte Integration. Durch die Erleichterung des kontinuierlichen Flusses von Ereignissen von ihrem Ursprungsort zu den Orten, an denen sie benötigt werden, kann das Unternehmen seine Dateninfrastruktur von statischen Systemen in ein dynamisches, wissensgetriebenes Framework verwandeln.

Diese Frameworks ermöglichen Echtzeit-Erkenntnisse, ermöglichen entscheidende Maßnahmen und schaffen Wettbewerbsvorteile. Wenn Unternehmen diesen ersten wichtigen Schritt unternehmen, positionieren sie sich so, dass sie Echtzeitinformationen effektiv nutzen und schnell auf sich bietende Chancen reagieren können.