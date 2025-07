Was ist eine eingebettete iPaaS?

Die meisten Anbieter von eingebetteten iPaaS bieten vorgefertigte Anwendungskonnektoren für beliebte SaaS-Anwendungen in einer Reihe von Kategorien an, um die Integrationsentwicklung zu optimieren. Zum Beispiel könnte eine Dateispeicherlösung Konnektoren für Box und Dropbox enthalten, ein CRM-Tool könnte Salesforce- und HubSpot-Konnektoren enthalten und ein Personalinformationssystem (HRIS) könnte Namely- und Workday-Konnektoren enthalten.

Vorgefertigte Konnektoren verfügen über integrierte Logik und Algorithmen, die Verbindung und Datensynchronisierung vereinfachen sollen, sodass Teams schnell Verbindungen implementieren können, ohne Integrationen intern erstellen zu müssen.