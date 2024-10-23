Innovation erfordert eine hybride Zukunft mit einer iPaaS-Strategie

Die erfolgreiche Nutzung von Integration, APIs, Ereignissen und Daten ist für den nächsten Paradigmenwechsel von der digitalen Transformation zur KI-Transformation unerlässlich. Es gibt zwar unterschiedliche Ansätze für Integration und Automatisierung, aber alle Wege führen zu einer Integrationsplattform als Service (iPaaS). Tatsächlich wächst iPaaS seit Jahren rasant und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung.

In der Zwischenzeit ist die Integration der notwendigen Apps, Systeme und Daten ein neues Ziel. Die einzige Konstante ist der Wandel, denn Anwendungen werden durch die Cloud ersetzt und modernisiert. Diese Gründe bilden die Grundlage unserer enormen Investitionen in den iPaaS-Markt.

In einer Zeit großer Chancen und Innovation auf dem Markt bringen wir führende Technologie aus den Integration Portfolios von IBM und webMethods zusammen. Durch unsere Investitionen und Erfindungen möchten wir Geschäftsführern helfen, Integration in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.