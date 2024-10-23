Innovation erfordert eine hybride Zukunft mit einer iPaaS-Strategie

Die erfolgreiche Nutzung von Integration, APIs, Ereignissen und Daten ist für den nächsten Paradigmenwechsel von der digitalen Transformation zur KI-Transformation unerlässlich. Es gibt zwar unterschiedliche Ansätze für Integration und Automatisierung, aber alle Wege führen zu einer Integrationsplattform als Service (iPaaS). Tatsächlich wächst iPaaS seit Jahren rasant und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung.
In der Zwischenzeit ist die Integration der notwendigen Apps, Systeme und Daten ein neues Ziel. Die einzige Konstante ist der Wandel, denn Anwendungen werden durch die Cloud ersetzt und modernisiert. Diese Gründe bilden die Grundlage unserer enormen Investitionen in den iPaaS-Markt.
In einer Zeit großer Chancen und Innovation auf dem Markt bringen wir führende Technologie aus den Integration Portfolios von IBM und webMethods zusammen. Durch unsere Investitionen und Erfindungen möchten wir Geschäftsführern helfen, Integration in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.
Wir sind der Meinung, dass iPaaS hybrid sein muss und Bereitstellungen zwischen Cloud und On-Prem nahtlos abwickeln kann. Sie muss auch einheitlich sein und mehrere Integration mit gemeinsamer Kontrolle, Governance und Portabilität zusammenführen. Wir nutzen unsere gebündelte Expertise in hybrider Multicloud-Umgebung, um unsere Kunden zu befähigen, für jede Persona und jedes Team, das mit Integration innerhalb des Unternehmens zu tun hat, eine höhere Produktivität zu erzielen. Richtig gemacht, iPaaS managt Komplexität, damit Unternehmen erfolgreich sein können.
Mit der hybriden Steuerung als Kernstück führen wir Integrationen (wie Anwendungen, APIs, B2B, Dateien, Ereignisse, Messaging und mehr) über eine einheitliche Steuerungsebene zu einer gemeinsamen Erfahrung zusammen. Zentrale Steuerung mit verteilter Ausführung bedeutet, dass Ihre gesamte Geschäftswelt über eine einzige Oberfläche verwaltet werden kann, und zwar über alle Regionen, hybride Multicloud-Umgebungen, Benutzer-Personas und Teams hinweg. Eine einheitliche iPaaS-Lösung bietet die umfassendste Plattform, um jeden erdenklichen Anwendungsfall zu bewältigen.
Darüber hinaus haben wir dank der marktführenden Position von IBM in verantwortungsvoller KI, unterstützt durch watsonx® , den Vorteil, KI-gestützte Integrationslösungen anzubieten, die im iPaaS-Bereich unübertroffen sind. Basierend auf den aktuellen Produkt-KI-Funktionen kann generative KI während des gesamten Integrationslebenszyklus eine Rolle spielen und die Produktivität und Agilität bei der Erstellung, Überwachung und Governance für schnelle Innovationen steigern. KI-Assistenten sind ein guter Ausgangspunkt, und wir planen jetzt einen Kurs, der die von KI-Agenten geführte hybride iPaaS nutzt.
Wenn diese Vision Wirklichkeit wird, hat hybride iPaaS das Potenzial:
Es ist eine kühne Vision, und wir schreiten schnell voran. Dieser Markt, dieses Team und diese Technologie vereinen sich, um etwas wirklich Mächtiges zu schaffen.
Unsere Anfrage an Sie? Legen Sie sich nicht auf ein anderes iPaaS fest, ohne mehr zu erfahren. Wir wissen, wohin iPaaS führt, und wir laden Sie ein, mit uns zu kommen.