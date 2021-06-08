Stellen Sie sich Integration wie ein Menü vor. Aber nicht irgendein Menü, sondern Ihr Netflix-Menü – eine zentrale Anlaufstelle mit den Inhalten, die Sie konsumieren möchten. Sicher, Sie könnten viele, wenn nicht sogar alle, Ihrer bevorzugten Programme finden, indem Sie Ihre eigenen Online-Suchen durchführen. Und die Erfahrung wäre auch nicht anders. Doch die Suche nach diesen Inhalten erfordert Zeit und viel Geduld. Das Menü bietet Effizienz, Komfort und Unternehmen.

Aus geschäftlicher Sicht bietet eine Integration einen ähnlichen Mehrwert. Es ist darauf ausgelegt, die einzigartigen Bedürfnisse seiner Nutzer zu erfüllen, und vereint verschiedene Arten von Integrationen an einem Ort. IT-Teams gewinnen an Freiheit und Flexibilität, um Ressourcen einzusetzen, die es ihnen ermöglichen, den Geschäftswert so zu steigern, dass die Erwartungen der Kunden erfüllt (und hoffentlich übertroffen) werden.

Das ist die Wirkung einer Integrationsplattform – sie ermöglicht es, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile.