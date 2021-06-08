Stellen Sie sich Integration wie ein Menü vor. Aber nicht irgendein Menü, sondern Ihr Netflix-Menü – eine zentrale Anlaufstelle mit den Inhalten, die Sie konsumieren möchten. Sicher, Sie könnten viele, wenn nicht sogar alle, Ihrer bevorzugten Programme finden, indem Sie Ihre eigenen Online-Suchen durchführen. Und die Erfahrung wäre auch nicht anders. Doch die Suche nach diesen Inhalten erfordert Zeit und viel Geduld. Das Menü bietet Effizienz, Komfort und Unternehmen.
Aus geschäftlicher Sicht bietet eine Integration einen ähnlichen Mehrwert. Es ist darauf ausgelegt, die einzigartigen Bedürfnisse seiner Nutzer zu erfüllen, und vereint verschiedene Arten von Integrationen an einem Ort. IT-Teams gewinnen an Freiheit und Flexibilität, um Ressourcen einzusetzen, die es ihnen ermöglichen, den Geschäftswert so zu steigern, dass die Erwartungen der Kunden erfüllt (und hoffentlich übertroffen) werden.
Das ist die Wirkung einer Integrationsplattform – sie ermöglicht es, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile.
Eine Integrationsplattform ist ein zusammenhängender Satz von Integrationssoftware-Produkten (Middleware), mit denen Benutzer Folgendes tun können:
Mit anderen Worten: Eine Integration-Plattform bietet Organisationen die Integration-Werkzeuge, die sie benötigen, um ihre Systeme, Anwendungen und Daten in ihrer gesamten Umgebung zu verbinden.
Heutzutage spricht jede Branche von Integration – und das aus gutem Grund. Hoch wettbewerbsintensive Märkte verlangen schnellere und kosteneffiziente Lösungen, die den Informationsaustausch beschleunigen, die Produktivität steigern und Abläufe optimieren.
Die Nachfrage nach neuen Integrationen übersteigt jedoch bei weitem die Kapazität der Organisationen, diese Integrationen zu schaffen. Laut Gartner „scheitern 70% der Projekte zur digitalen Transformation an mangelnder Qualität der Integration.“ [1]
Die Verbindung von lokal und cloudnative Anwendungen und Systemen zu einer zusammenhängenden Architektur von Hardware und Software kann auf verschiedene Weise helfen, unter anderem in folgender:
Heutige Integrationsteams benötigen Zugang zu einer Mischung von Komponenten, die es ihnen ermöglichen, traditionelle und moderne Integrationen auszubalancieren. Bei der Bewertung von Integration sind folgende Komponenten besonders wichtig:
Traditionell wurden Integrationsplattformen durch die Verbindung von Schlüsselfunktionen innerhalb eines Unternehmens aufgebaut. Dies umfasste typischerweise API-Management-Software, Messaging-Funktionen und Enterprise-Service-Bus-(ESB-)Lösungen verschiedener Anbieter.
Allerdings kann diese Vorgehensweise intern kostspielig und komplex sein und berücksichtigt möglicherweise nicht alle Ihre Anforderungen. Es kann vorkommen, dass sich Funktionen oder Fähigkeiten in den Lösungen mehrerer Anbieter wiederholen, während andere Funktionen ganz weggelassen werden.
Vollständige Integrationsplattformen kombinieren alle Funktionen, die Sie benötigen, in einer einheitlichen, containerbasierten Plattform. Sie können auch dazu beitragen, die Kluft zwischen verschiedenen Integrationsstilen leichter zu überbrücken.
iPaaS, oder Integration Platform as a Service, ist eine Suite Cloud-basierter Angebote, die darauf ausgelegt sind, Anwendungen zu verbinden. Ähnlich wie eine herkömmliche Integrationsplattform kann sie Unternehmen bei der Durchführung und Verwaltung ihrer Systemintegration unterstützen. iPaaS verwendet in der Regel verschiedene Kombinationen von lokalen und Cloud-basierten Lösungen, die es einem Unternehmen ermöglichen können, von seinen SOA- und ESB-Strukturen in eine Microservices -Architektur zu verschieben.
