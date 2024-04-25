Container sind eine leichtere und agile Art der Virtualisierung – da sie keinen Hypervisor verwenden, können Sie eine schnellere Ressourcenbereitstellung und eine schnellere Verfügbarkeit neuer Anwendungen genießen.

Anstatt eine ganze virtuelle Maschine hochzufahren, packt die Containerisierung alles zusammen, was für die Ausführung einer einzelnen Anwendung oder eines Microservices benötigt wird (zusammen mit den Laufzeitbibliotheken, die sie benötigen). Der Container enthält den gesamten Code, seine Abhängigkeiten und sogar das Betriebssystem selbst. Dadurch können Anwendungen fast überall ausgeführt werden — auf einem Desktop-Computer, einer herkömmlichen IT-Infrastruktur oder in der Cloud.

Container verwenden eine Form der Virtualisierung von Betriebssystemen. Einfach ausgedrückt, sie nutzen Funktionen des Host-Betriebssystems, um Prozesse zu isolieren und den Zugriff der Prozesse auf CPUs, Arbeitsspeicher und Speicherplatz zu kontrollieren.

Container gibt es schon seit Jahrzehnten. Der allgemeine Konsens ist jedoch, dass die moderne Container-Ära im Jahr 2013 mit der Einführung von Docker begann, einer Open-Source-Plattform zum Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von containerisierten Anwendungen. Erfahren Sie mehr über Docker, Docker-Container, Dockerfiles (die Build-Datei des Container-Images) und wie sich das Ökosystem in den letzten zehn Jahren mit der Container-Technologie weiterentwickelt hat.