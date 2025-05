Was ist Network-Attached Storage (NAS)?

Im Gegensatz zu einem NAS-System, das mit einem Netzwerk verbunden ist, wird ein DAS-Gerät normalerweise an einen Computer angeschlossen. DAS können auch über ein USB- oder Thunderbolt-Kabel an ein externes Laufwerk angeschlossen werden, auch wenn das nicht so üblich ist.

DAS-Geräte sind zwar kostengünstig und einfach zu konfigurieren, aber nur begrenzt skalierbar. Da der Zugriff auf den Speicher nicht über ein Netzwerk möglich ist, ist der Dateizugriff durch die Anzahl der verfügbaren externen Ports eingeschränkt ein. Darüber hinaus kann die Sicherung von DAS-Systemen teurer werden, wenn Unternehmen immer größer werden.