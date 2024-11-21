Was ist ein Service Mesh?

Eine der größten Herausforderungen, vor denen App-Entwickler in der modernen Geschäftswelt stehen, ist die Skalierbarkeit. Mit zunehmender Anzahl von Anwendungsbenutzern wird es für Ingenieure in DevOps (der Softwareentwicklungsmethode, die die App-Bereitstellung durch Automatisierung beschleunigt) schwierig, die Leistung zu überwachen. Ein Service Mesh bietet Hauptmerkmale, die bei der Überwachung und Verwaltung kritischer Dienste wie Protokollierung, Nachverfolgung und Datenverkehrssteuerung helfen.

Da Anwendungen für die digitale Transformation unerlässlich geworden sind, hat die Bedeutung von Service Meshes zugenommen. Heute sind sie die wichtigsten Voraussetzungen für einige der fortschrittlichsten Anwendungstechnologien auf dem Markt, darunter cloudnative Anwendungen, Microservices und Container.

Laut Forbes verfügten im Jahr 2022 70 % der Unternehmen bereits über ein Service Mesh und 19 % prüften eines.1