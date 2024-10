Was ist IT-Governance?

Generative KI hat einen großen Einfluss auf jeden Aspekt moderner Unternehmen, auch auf die IT. Unternehmen müssen ihre IT-Governance-Richtlinien im Zeitalter der KI überdenken, vor allem, wenn sie den Einsatz von Drittanbieter-Tools wie ChatGPT oder anderen in Erwägung ziehen. Generative KI, wie sie heute entwickelt wird, wirft einige schwierige Fragen zur fairen Nutzung, zum Datenschutz und zum Vertrauen in die Korrektheit der Ergebnisse auf.

Unternehmen, die generative KI einführen und nutzen, müssen wahrscheinlich ihre bestehenden IT-Governance-Richtlinien überprüfen, um festzustellen, ob sie neue Regeln für die Nutzung der Technologie benötigen. Außerdem könnte generative KI ein wertvolles Tool bei der Erstellung von IT-Governance-Richtlinien sein, z. B. indem sie Schlüsselkomponenten vorschlägt oder Fragen stellt, die das IT-Governance-Team möglicherweise hat.