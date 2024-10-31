Was ist eine Steuerungsebene?

Steuerungsebenen funktionieren unterschiedlich, je nachdem, wie das Computernetzwerk, in dem sie installiert sind, konfiguriert ist. In einem konventionellen oder traditionellen Computernetz steuern fest installierte Hardwaregeräte wie Router und Switches den Netzverkehr. In einem herkömmlichen Netzwerk sind die Steuerungsebene, die Verwaltungsebenen und die Datenebenen alle in der Firmware von Routern und Switches installiert. Dieser Ansatz wird jedoch immer weniger praktikabel, da moderne Unternehmen zunehmend auf SDN-Architekturen verschieben, die ihnen mehr Skalierbarkeit bieten.

Da Computernetzwerke für Unternehmen immer wichtiger werden, hat sich das SDN als die effizienteste Möglichkeit erwiesen, viele Anwendungen zu ermöglichen. Der SDN-Markt wächst schnell: Im Jahr 2023 wurde er auf 24 Mrd. USD geschätzt und es wird erwartet, dass er in den nächsten vier Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 19 % auf 60 Mrd. USD wachsen wird.1

Das SDN hängt von einer zentralen Plattform ab, die für die Kommunikation mit der gesamten IT-Infrastruktur eines Unternehmens verwendet wird. Diese Plattform wird verwendet, um den Daten- und Netzwerkverkehr zwischen Geräten zu leiten.

In einem SDN verwendet die Steuerungsebene eine spezielle Komponente, einen API-Server, um den Datenaustausch zwischen den Knoten zu verwalten und zu kontrollieren. Mithilfe von Steuerungsebenen und API-Funktionen können SDNs Anwendungsumgebungen als Computercode betreiben, was die Entwicklerzeit minimiert und modernen Unternehmen hilft, effizienter zu arbeiten.