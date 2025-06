Was ist das DNS-Protokoll?

Der DNS-Namespace regelt öffentliche DNS-Hostnamen im Internet. Der Namespace erstellt eine Hierarchie, die wie ein Baum strukturiert ist, und jeder Knoten im Baum hat ein textuelles Label und DNS-Ressourceneinträge, die die Domain beschreiben. Der Domainname setzt sich aus dem Label sowie dem Label der übergeordneten Notizen zusammen (diese Abschnitte werden durch einen Punkt getrennt, wie in „example.com“) und ist in Zonen unterteilt. Jede Zone wird zur Verwaltung und für das Management an eine bestimmte juristische Person delegiert. Diese Struktur ermöglicht es, Websites eindeutige Namen zu geben.