Was ist Firmware

Firmware wird in einer Vielzahl von kritischen Geräten verwendet, die für die digitale Transformation entscheidend sind, und hat daher viele nützliche Anwendungen für das moderne Unternehmen. Zu den gebräuchlichsten geschäftlichen Anwendungen von Firmware gehören:

Personalcomputer (PCs)

Datenspeicher

Smartphones

Autos

Internet-der-Dinge-(IoT-)Geräte

PCs

Personal Computer (PCs) sind auf Firmware angewiesen, um entscheidende Daten im heruntergefahrenen Zustand zu speichern, sowie auf BIOS- und UEFI-Spezifikationen (Unified Extensible Firmware Interfaces) für die Softwareschnittstelle zwischen einem Betriebssystem und Firmware. Normalerweise sind diese Funktionen in einen Speicherchip auf der Systemplatine eines Computers integriert. Auch beliebte PC-Komponenten wie Grafik- und Grafikkarten sind auf Firmware angewiesen, um zu funktionieren.

Datenspeichergeräte

USB-Laufwerke, externe Festplatten, Flash-Laufwerke und andere tragbare Datenspeichergeräte benötigen Firmware, um zu funktionieren. Die Firmware ist in die Flash-Speicherchips integriert, auf die viele moderne Datenspeichergeräte angewiesen sind, und kann im Gegensatz zur Firmware, die in ROM oder EPROM enthalten ist, leicht aktualisiert werden.

Smartphones

Smartphones sind stark auf Firmware angewiesen, um zu funktionieren. Firmware sorgt nicht nur dafür, dass ein Smartphone auch dann hochfährt, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzt haben, sondern sorgt auch dafür, dass kritische Komponenten so miteinander interagieren können, wie sie entwickelt wurden. Zuletzt hängen Fixes, Sicherheitsfunktionen und neue Funktionen bei einem Smartphone von regelmäßigen Firmware-Updates ab, die aus dem Internet heruntergeladen werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

Autos

Viele Autos, die in den letzten zehn Jahren entwickelt wurden, enthalten Computer, die für die Ausführung entscheidender Aufgaben auf Firmware angewiesen sind. Verschiedene Arten von Firmware werden in verschiedenen Automobilsystemen verwendet, darunter Motorsteuergeräte (ECUs), die Motorleistung und Kraftstoffeffizienz optimieren, sowie die zunehmend komplexen Informations- und Unterhaltungssysteme (Infotainment), die bei der Navigation und den an vielen Autos angebrachten Kameras helfen.

Internet-der-Dinge-(IoT-)Geräte

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) bezieht sich auf ein Netz aus physischen Geräten, Fahrzeugen, Apparaten und anderen physischen Objekten, die mit Sensoren, Software und Netzwerkkonnektivität ausgestattet sind, um Daten zu sammeln und auszutauschen. Firmware ist für viele Anwendungsfälle der IoT-Technologie unerlässlich, wie z. B. intelligente Haushaltsgeräte, fahrerlose Autos, intelligentere Städte und Fabriken und vieles mehr. Auf einem IoT-Gerät, z. B. einem Sensor, der Daten über das Internet überträgt, enthält die Firmware wichtige Anweisungen, die dauerhaft in der Hardware gespeichert sind und es dem Gerät ermöglichen, sich ein- und auszuschalten, Daten zu erfassen, zu analysieren und zu übertragen und vieles mehr.