Was ist Flash-Speicher?

Flash-Speicher speichern Daten in Flash-Speicherzellen, die auf Floating-Gate-Transistoren basieren. Die Speicherzellen von Flash-Speicherchips bestehen aus Transistoren, die als Schaltelemente für den elektrischen Strom dienen, der durch diese Flash-Speicherzelle fließt.

Flash-Speicherchips sind in Rastern angeordnet, fast wie Häuserblöcke in einer Stadt. Die Speicherzellen sind in Reihen angeordnet, die als Bitleitungen bezeichnet werden. Ähnlich wie Stadtblöcke enthalten diese Chips Kreuzungen, und jede Kreuzung verfügt über einen Transistor. Diese Transistoren wiederum haben jeweils zwei Gates.

Eines davon ist das Steuergate, das sich auf der obersten Schicht des Transistors befindet. Das andere Gate wird als Floating-Gate bezeichnet, da es sich zwischen dem Steuergate und der obersten Schicht des MOSFET-Transistorchips befindet.

Außerdem befindet sich zwischen dem Steuergate und dem Floating-Gate eine dünne Trennschicht, die als Oxidschicht bezeichnet wird, obwohl sie aus Siliziumdioxid (SiO₂) besteht.

Die jeweilige Menge an Flash-Speicher gibt an, ob diese Verwendung von Flash-Speicher in die Klassifizierung mit niedriger, mittlerer oder hoher Dichte fällt. Höhere Dichtewerte spiegeln größere Mengen an Flash-Speicher wider.