SAN Storage-Lösungen sind Block-Storage-basiert, was bedeutet, dass Daten in Speicher-Volumes aufgeteilt werden, die mit verschiedenen Protokollen wie iSCSI oder Fibre Channel Protocol (FCP) formatiert werden können. Ein SAN kann Festplatten oder virtuelle Speicherknoten und Cloud-Ressourcen enthalten, bekannt als virtuelle SANs oder VSANs.

SAN-Konfigurationen bestehen aus drei verschiedenen Schichten:

Speicherebene: Die physischen Datenspeicherressourcen, wie Laufwerke in einem Rechenzentrum, sind in Speicher und Ebenen organisiert. Weil die Daten mithilfe von Blockspeicher, integrierter Redundanz und automatischer Verkehrsumleitung gespeichert werden, sind Daten auch dann verfügbar, wenn ein Server ausgefallen ist.

Die Fabric-Schicht ist die Art und Weise, wie der Speicher mit dem Benutzer verbunden wird, z. B. über Netzwerkgeräte und Kabel. Diese Konnektivität kann über Fibre Channel oder Fibre Channel over Ethernet (FCoE) erfolgen. Beide entlasten das Local Area Network (LAN), indem sie den Speicher und den damit verbundenen Datenverkehr in ein eigenes Hochgeschwindigkeitsnetzwerk verlagern. Host-Schicht: Die Server und Anwendungen, die den Zugriff auf den Speicher erleichtern. Da diese Schicht den SAN Storage als lokale Festplatte erkennt, sorgt sie für schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeiten und Datenübertragungen.

Wenn Benutzer A mit Benutzer B, der sich an einem anderen Standort befindet, an einer Datei zusammenarbeiten möchte, sucht er die Datei auf einem Netzwerkgerät nach und löst eine Zugriffsanforderung aus, die auf der Host-Ebene gestellt wird. Die Anfrage wird dann von einem Server über das Netzwerk oder die Fabric-Schicht unter Verwendung von Datenzugriff verarbeitet. Die Daten werden dann aus dem Datenpool innerhalb der Speicherschicht abgerufen. Benutzer A kann Änderungen vornehmen, und da SANs Datenspeicher mit geringer Latenz bieten, kann Benutzer B auf die Datei zugreifen, die Änderungen sehen und ihre eigenen Änderungen in Echtzeit hinzufügen.

Ein anderer Ansatz für SAN Storage ist ein vSAN (d. h. ein virtuelles Storage Area Network). Anstatt Daten auf Hardware wie einem Datenlaufwerk zu speichern, bieten VSANs Speicherplatz auf virtuellen Maschinen (VMs), die oft auf einem Server gehostet werden. VMs sind die grundlegenden Einheiten im Cloud Computing und ermöglichen es Unternehmen, Anwendungen und Workloads effektiv und effizient auszuführen und zu skalieren. Ein vSAN nutzt die Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit von Cloud Computing für gemeinsamen Speicher und Datenzugriff im gesamten Unternehmen und an verschiedenen Standorten.