Ein SAN (Storage Area Network) ist ein eng gekoppeltes, dediziertes Netzwerk von Speichergeräten, das einen gemeinsam genutzten Speicherpool bereitstellt und für jeden Benutzer im Netzwerk so aussieht, als wäre es direkt mit dem Computer verbunden. Ein SAN verbindet über Fibre Channel und verwendet Switches, um den Speicherdatenverkehr zu verwalten. Es ist für einen schnellen Datenzugriff mit geringer Latenz und einfache Skalierbarkeit ausgelegt.
NAS (network-attached storage) bezieht sich auf einen Speicher auf Dateiebene, der mit einem Computernetzwerk verbunden ist und einer Gruppe von Benutzern in diesem Netzwerk den Datenzugriff ermöglicht. Ein NAS-System wird über ein Ethernet-Netzwerk angeschlossen und verfügt über redundante Datenstrukturen für die Resilienz. Es ist als kostengünstige und wartungsarme Netzwerkspeicherlösung konzipiert.
SAN Storage-Lösungen sind Block-Storage-basiert, was bedeutet, dass Daten in Speicher-Volumes aufgeteilt werden, die mit verschiedenen Protokollen wie iSCSI oder Fibre Channel Protocol (FCP) formatiert werden können. Ein SAN kann Festplatten oder virtuelle Speicherknoten und Cloud-Ressourcen enthalten, bekannt als virtuelle SANs oder VSANs.
SAN-Konfigurationen bestehen aus drei verschiedenen Schichten:
Wenn Benutzer A mit Benutzer B, der sich an einem anderen Standort befindet, an einer Datei zusammenarbeiten möchte, sucht er die Datei auf einem Netzwerkgerät nach und löst eine Zugriffsanforderung aus, die auf der Host-Ebene gestellt wird. Die Anfrage wird dann von einem Server über das Netzwerk oder die Fabric-Schicht unter Verwendung von Datenzugriff verarbeitet. Die Daten werden dann aus dem Datenpool innerhalb der Speicherschicht abgerufen. Benutzer A kann Änderungen vornehmen, und da SANs Datenspeicher mit geringer Latenz bieten, kann Benutzer B auf die Datei zugreifen, die Änderungen sehen und ihre eigenen Änderungen in Echtzeit hinzufügen.
Ein anderer Ansatz für SAN Storage ist ein vSAN (d. h. ein virtuelles Storage Area Network). Anstatt Daten auf Hardware wie einem Datenlaufwerk zu speichern, bieten VSANs Speicherplatz auf virtuellen Maschinen (VMs), die oft auf einem Server gehostet werden. VMs sind die grundlegenden Einheiten im Cloud Computing und ermöglichen es Unternehmen, Anwendungen und Workloads effektiv und effizient auszuführen und zu skalieren. Ein vSAN nutzt die Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit von Cloud Computing für gemeinsamen Speicher und Datenzugriff im gesamten Unternehmen und an verschiedenen Standorten.
NAS-Speichersysteme basieren auf Dateispeichern, d. h. die Daten werden in Dateien gespeichert, die in Ordnern unter einer Hierarchie von Verzeichnissen und Unterverzeichnissen organisiert sind. Im Gegensatz zum Direct Attached Storage, auf den nur ein Gerät zugreifen kann, bietet das NAS-Dateisystem die Möglichkeit, Dateien zu speichern und Funktionen zum Austausch zwischen den Geräten.
Ein NAS-System besteht aus den folgenden Elementen:
Wenn ein Benutzer eine Anfrage für eine auf einem NAS gespeicherte Datei stellt, wird die Anfrage an das NAS-Gerät gesendet, vom Betriebssystem und der Software verwaltet, während die Daten mithilfe von Protokollen wie SMB (Server Message Block) – einem Anwendungsprotokoll für den gemeinsamen Zugriff auf Dateien – oder NFS (Network File System) – das Benutzern das Anzeigen, Speichern und Aktualisieren von Dateien auf einem entfernten System ermöglicht – abgerufen werden. Die Daten werden dann in Paketen über das TCP/IP-Protokoll über einen zentralen Server oder Switch an das Gerät des Benutzers gesendet.
Sowohl SAN- als auch NAS-Systeme sind netzwerkbasierte Speicherlösungen, die darauf abzielen, mehreren Benutzern rund um die Uhr Zugriff auf Daten lokal und aus der Ferne zu ermöglichen. Hier sind einige Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen.
Es gibt Zeiten, in denen NAS die bessere Wahl ist, abhängig von den Bedürfnissen des Unternehmens und der Anwendung:
Geringe Latenz und Skalierbarkeit machen SANs in diesen Fällen zur bevorzugten Wahl:
Unternehmen können heute aus einer Vielzahl von Speichertechnologien wählen. Deshalb ist es wichtig, die verschiedenen Optionen, ihre Funktionsweise und die richtigen Anwendungsfälle für die verschiedenen Speicher zu verstehen. IBM bietet eine Reihe von Speicherlösungen an, die die modernen Geschäftsanforderungen von heute ansprechen.
