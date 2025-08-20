Was ist Netzmanagement?

Das Netzwerkmanagement hilft bei der Bereitstellung, Überwachung, Sicherung, dem Betrieb und der Wartung der Datenübertragungskanäle eines Unternehmens. So kann das IT-Personal eines Unternehmens beispielsweise den Zugang zu Rechenleistung und Speicher im Netzwerk für unternehmenskritische Anwendungen gegenüber weniger wichtigen oder unwichtigen Anwendungen priorisieren.

Ein Unternehmen kann einige oder alle Aspekte des Netzwerkmanagements an einen Managed Services Provider (MSP) auslagern, um internes IT-Personal zu entlasten oder wenn die internen Netzwerkkapazitäten und das Fachwissen begrenzt sind. Ein MSP kann grundlegende Netzwerkzugangs- und Transportdienste wie LAN- und WAN-Leitungen verwalten, aber auch komplexere Verbindungen wie die in einem softwaredefinierten WAN-Netzwerk (SD-WAN).