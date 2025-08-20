NOC und Security Operations Center (SOC) erfüllen beide unternehmenskritische Funktionen. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Zielen eines Network Operations Center, eines Security Operations Center und eines Helpdesk. Alle drei bieten Unterstützung beim Auftreten von Problemen, wobei Helpdesks oft mehr auf den Endbenutzer ausgerichtet sind. Werfen wir m Folgenden einen Blick auf die Unterschiede.

NOC

Wie bereits erwähnt, konzentrieren sich NOCs auf das Netzwerkmanagement, um die Verfügbarkeit des Netzwerks zu gewährleisten und Probleme schnell zu erkennen. Sie arbeiten in der Regel hinter den Kulissen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

SOC

Ein SOC arbeitet ebenfalls hinter den Kulissen, konzentriert sich jedoch auf die Netzwerk- und Informationssicherheit, führt Bedrohungsanalysen durch und überwacht Angriffe auf ein Kundennetzwerk. SOCs sind darauf geschult, Anomalien zu erkennen und Cyberangriffe zu unterbinden, sobald sie auftreten. Während die Aufgabe des NOC in der Sicherstellung einer rund um die Uhr verfügbaren Netzwerkkonnektivität besteht, bewertet ein SOC Bedrohungen und entwickelt Schutzmechanismen gegen Angriffe, die letztlich das rund um die Uhr verfügbare Netzwerk stören könnten.

Help-Desk

Helpdesks haben unter anderem die Aufgabe, Probleme mit dem Netzwerk zu identifizieren. Der Help Desk interagiert jedoch hauptsächlich mit dem Endbenutzer, z. B. einem Büroangestellten, der eine Unterbrechung der Netzwerkverbindung feststellt, oder einem Außendiensttechniker, der Probleme mit einer Geräteverbindung hat. NOCs interagieren nur selten mit dem Endbenutzer, sondern arbeiten stattdessen direkt mit Managed Service Providern und/oder dem internen IT-Team eines Unternehmens zusammen.

Keines der beiden Teams arbeitet isoliert. So können NOCs auch in Rufbereitschaft arbeiten, um den Help-Desk zu unterstützen. Wenn z. B. ein Mitarbeiter im Kundenservice ein Problem mit der Anmeldung im Netzwerk hat, wird das Problem zunächst an den Helpdesk übermittelt. Wenn das Problem dort nicht gelöst werden kann, wird es an das NOC eskaliert.