Ein Network Operations Center (NOC) ist ein zentraler Ort, an dem Computer-, Telekommunikations- oder Satellitennetzwerksysteme rund um die Uhr überwacht und verwaltet werden. Es ist die erste Verteidigungslinie gegen Netzwerkunterbrechungen und -ausfälle.
Branchen wie Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Fertigung und der Energiesektor sind rund um die Uhr im Einsatz und benötigen eine zuverlässige und konstante Konnektivität. Die Aufrechterhaltung dieses modernen Betriebs rund um die Uhr erfordert eine kontinuierliche Netzwerküberwachung. Dies kann die Verwaltung von Netzwerkdiensten im Rahmen herkömmlicher IT-Dienste jedoch zu einer Herausforderung machen. NOCs übernehmen diese Überwachung für Unternehmen und reagieren schnell auf Probleme, die sich auf die Netzwerkleistung auswirken könnten, so beispielsweise die Identifizierung von Malware und die Verwaltung des Benutzer- und Website-Traffics. Außerdem optimieren sie das Netzwerk, indem sie Updates und Wartungsarbeiten durchführen und die Netzwerkleistung verbessern.
Im Idealfall arbeitet ein NOC-Team im Hintergrund, ohne dass die Endbenutzer jemals etwas von seiner Arbeit mitbekommen. Wenn ein NOC ordnungsgemäß funktioniert, profitieren die Endbenutzer von einer nahtlosen, kontinuierlichen Verbindung ohne Probleme wie längere Ausfallzeiten, Malware-Infektionen oder schlechte Netzwerkfunktionalität.
Die strategische Anwendungsmodernisierung ist ein wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Transformation, der den Jahresumsatz steigern und die Wartungs- und Betriebskosten senken kann.
NOCs arbeiten direkt mit Unternehmen zusammen, um deren komplexe Netzwerkumgebungen, einschließlich Servern, Datenbanken, Firewalls, Geräten und zugehörigen externen Diensten, zu überwachen. Die IT-Infrastruktur kann sich je nach den Bedürfnissen des Unternehmens vor Ort befinden und/oder bei einem cloudbasierten Anbieter angesiedelt sein.
NOCs arbeiten in der Regel mehrschichtig. Vorfälle werden von eins bis drei kategorisiert, wobei eins die niedrigste Stufe ist, wie die Bewertung von Alerts von Infrastrukturgeräten, und drei die schwerwiegendsten Vorfälle, wie ein Ransomware-Angriff oder ein Netzwerkausfall. Wenn ein Techniker ein Problem nicht rechtzeitig lösen kann, wechselt er zu einem erfahreneren Techniker. Die NOC-Ingenieure beheben dann auftretende Probleme und suchen nach Möglichkeiten, künftige Netzwerkausfälle und Konnektivitätsprobleme zu vermeiden.
Einige Unternehmen entscheiden sich für den internen Betrieb eines NOC und platzieren die Infrastruktur- und Betriebszentrale lokal, oft innerhalb des Rechenzentrums. Andere Unternehmen hingegen lagern diese Arbeit an einen Drittanbieter aus, der auf die Verwaltung und Überwachung von Infrastrukturen und Netzwerken spezialisiert ist.
Das NOC überwacht die Netzwerksysteme, um die Datenspeicherung zu verwalten, Software zu aktualisieren und die Konnektivität sicherzustellen. Im Folgenden finden Sie einige der Aufgaben und Abläufe, die ein NOC durchführt:
Unabhängig davon, ob die NOCs betriebsintern angesiedelt sind oder über einen Drittanbieter betrieben werden, bieten sie Unternehmen verschiedene Vorteile.
Ein internes NOC erfordert beträchtliche Ressourcen, wobei sich eine solche Investition für einige Technologie- oder Kommunikationsunternehmen durchaus lohnen kann. Sie ziehen es vor, ihre Netzwerke intern zu verwalten, um ein hohes Maß an Kontrolle über den Netzwerkbetrieb zu behalten.
Andere Unternehmen, Regierungsbehörden oder Universitäten möchten möglicherweise nicht die enormen Ressourcen aufwenden, die für die Einstellung und Steuerung eines internen Teams erforderlich sind. Das Outsourcing eines NOC, bei dem die Arbeit von qualifizierten Fachleuten und einem vertrauenswürdigen Anbieter verwaltet wird, kann für diese Organisationen kostengünstiger sein und den Arbeitsaufwand reduzieren. In solchen Fällen bietet das NOC eines Drittanbieters ein qualitativ hochwertiges, standardisiertes Netzwerkmanagement, ohne dass ein internes Team eingestellt, geführt und finanziert werden muss. NOCs fungieren als Erweiterung der bestehenden Belegschaft eines Unternehmens und ermöglichen es den technischen Mitarbeitern eines Unternehmens, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.
NOC und Security Operations Center (SOC) erfüllen beide unternehmenskritische Funktionen. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Zielen eines Network Operations Center, eines Security Operations Center und eines Helpdesk. Alle drei bieten Unterstützung beim Auftreten von Problemen, wobei Helpdesks oft mehr auf den Endbenutzer ausgerichtet sind. Werfen wir m Folgenden einen Blick auf die Unterschiede.
Wie bereits erwähnt, konzentrieren sich NOCs auf das Netzwerkmanagement, um die Verfügbarkeit des Netzwerks zu gewährleisten und Probleme schnell zu erkennen. Sie arbeiten in der Regel hinter den Kulissen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Ein SOC arbeitet ebenfalls hinter den Kulissen, konzentriert sich jedoch auf die Netzwerk- und Informationssicherheit, führt Bedrohungsanalysen durch und überwacht Angriffe auf ein Kundennetzwerk. SOCs sind darauf geschult, Anomalien zu erkennen und Cyberangriffe zu unterbinden, sobald sie auftreten. Während die Aufgabe des NOC in der Sicherstellung einer rund um die Uhr verfügbaren Netzwerkkonnektivität besteht, bewertet ein SOC Bedrohungen und entwickelt Schutzmechanismen gegen Angriffe, die letztlich das rund um die Uhr verfügbare Netzwerk stören könnten.
Helpdesks haben unter anderem die Aufgabe, Probleme mit dem Netzwerk zu identifizieren. Der Help Desk interagiert jedoch hauptsächlich mit dem Endbenutzer, z. B. einem Büroangestellten, der eine Unterbrechung der Netzwerkverbindung feststellt, oder einem Außendiensttechniker, der Probleme mit einer Geräteverbindung hat. NOCs interagieren nur selten mit dem Endbenutzer, sondern arbeiten stattdessen direkt mit Managed Service Providern und/oder dem internen IT-Team eines Unternehmens zusammen.
Keines der beiden Teams arbeitet isoliert. So können NOCs auch in Rufbereitschaft arbeiten, um den Help-Desk zu unterstützen. Wenn z. B. ein Mitarbeiter im Kundenservice ein Problem mit der Anmeldung im Netzwerk hat, wird das Problem zunächst an den Helpdesk übermittelt. Wenn das Problem dort nicht gelöst werden kann, wird es an das NOC eskaliert.
5G, Edge Computing und das Internet der Dinge (IoT) stellen erhöhte Anforderungen an die Netzwerkdienste von Telekommunikationsunternehmen. Ein Netzwerk mit Millionen von Endpunkten kann die Systemüberwachung und das Störungsmanagement erschweren.
Ericsson (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) prognostiziert, dass es bis 2024 ganze 1,5 Milliarden 5G-Abonnements für erweitertes mobiles Breitband und 4,1 Milliarden globale mobile IoT-Verbindungen geben wird. Das schiere Volumen der Nutzung und der mit dem Netzwerk verbundenen Geräte stellt eine Herausforderung für die menschlichen Fähigkeiten dar, auf alle Vorfälle zu reagieren. Die Fehlersuche bei Millionen von eingehenden Warnmeldungen kann zu einer Kaskade von Problemen führen, welche die Reaktionszeit verlangsamt und die Techniker belastet.
Um die Komplexität dieser neuen Produkte zu bewältigen, ermöglichen es künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung dem Netzwerkbetrieb, eingehende Daten schnell zu analysieren und Probleme auf Millionen von Endpunkten zu beheben, sobald sie auftreten. Darüber hinaus können die fortschrittlichen Analysen und Funktionen des maschinellen Lernens der KI dem NOC von einem reaktiven zu einem proaktiven Betriebsmodell verhelfen.
Der Einsatz von KI auf diese Weise wird als Netzwerkbeobachtung bezeichnet. Sie verlagert viele niedrigschwellige Aktivitäten zur Entscheidungsfindung (wie die Fehlersuche oder Kapazitätsplanung) von den Technikern auf das Netzwerkbeobachtungstool, wo sie gelöst werden. Das Ergebnis ist weniger Routinearbeit für die Techniker, eine geringere Eskalation von gewöhnlichen Problemen auf höheren Ebenen und mehr Zeit, um sich auf wichtigere Themen und die Netzwerkoptimierung zu konzentrieren.
Ein Beispiel ist der Einsatz von KI-Technologie bei Kommunikationsserviceanbietern. KI bietet einen besseren Einblick in die Funktionsweise des gesamten Netzwerksystems und nicht nur eine Analyse einzelner Geräte. Diese Tools führen bei diesen Anbietern zu einem stärker automatisierten Netzwerkbetrieb, bei dem Probleme behoben werden, bevor sie sich auf die Kunden auswirken.
Mit mehr als 4 Millionen Abonnenten in Brasilien suchte Nextel nach einer Möglichkeit, seine Technologien für den Netzwerkbetrieb zu verbessern, um die Betriebszeit aufrechtzuerhalten und Ausfälle zu minimieren. Die Servicezeit war eine besondere Herausforderung, da die Reaktion auf Vorfälle durchschnittlich 30 Minuten in Anspruch nahm. Nextel suchte nach einer Möglichkeit, den Reaktionsbetrieb von reaktiv auf proaktiv und darüber hinaus auf vorausschauende Reaktionen umzustellen, um die Erwartungen der Benutzer zu erfüllen und Ausfallzeiten zu reduzieren.
Nextel verwendet IBM Netcool Operations Insight zur Überwachung eines Netzwerks mit mehr als 25.000 Elementen. Um die Vorhersagefähigkeit zu verbessern, wurde die kognitive Technologie IBM® Watson integriert, um bessere Einblicke in die Netzwerkleistung zu erhalten und Problembereiche zu identifizieren.
Durch den Einsatz dieser KI-Technologie konnte Nextel die Reaktionszeit auf Netzwerkvorfälle um 83 % von 30 Minuten auf fünf Minuten senken. Noch wichtiger ist, dass Nextel seinen Kunden, die rund um die Uhr auf mobile Konnektivität angewiesen sind, einen besseren Service bieten konnte.
