DNSSEC nutzt Public-Key-Kryptografie, um DNS-Anfragen digital zu „signieren“ oder zu authentifizieren. Wenn DNSSEC für einen Zoneneintrag aktiviert ist, kann das empfangende Gerät die empfangenen Informationen mit den Originalinformationen vergleichen, die vom autoritativen Server gesendet wurden. Dies wird durch eine digitale Signatur ermöglicht, die öffentliche Schlüssel zur Authentifizierung von Daten verwendet.

Bei DNSSEC werden die Authentifizierungsschlüssel durch Kryptografie geschützt, aber die Daten selbst sind nicht geschützt. Es ist weiterhin möglich, DNSSEC-geschützten Datenverkehr abzufangen und zu lesen. Wenn die Daten irgendwo auf dem Datenpfad manipuliert und an ihr Ziel gesendet werden, kann der empfangende Server erkennen, dass etwas nicht stimmt, weil die öffentlichen Schlüssel nicht übereinstimmen.

Bei der Verschlüsselung hingegen werden die Daten selbst durch Kryptografie verschlüsselt. Die Verschlüsselung gewährleistet die Vertraulichkeit, indem sie verändert, was ein Angreifer sehen würde, wenn er eine Abfrage irgendwo entlang des Datenpfads abfangen würde. Dadurch werden die Daten unverständlich, es sei denn, der Angreifer kann das Signal mithilfe eines Verschlüsselungsschlüssels entschlüsseln. Da dieser Schlüssel nicht öffentlich zugänglich ist, schützt die Verschlüsselung die Daten vor Manipulation.