Diese Frage hören wir oft: „Ist DNSSEC nicht dasselbe wie verschlüsseltes DNS?“
Nicht wirklich. DNSSEC schützt Netzwerke zwar vor Man-in-the-Middle-Angriffen, allerdings durch Kryptografie mit öffentlichen Schlüsseln, die sich von der Verschlüsselung unterscheidet. Mit anderen Worten: DNSSEC bietet eine Form der Authentifizierung, aber keine Form der Vertraulichkeit.
DNSSEC nutzt Public-Key-Kryptografie, um DNS-Anfragen digital zu „signieren“ oder zu authentifizieren. Wenn DNSSEC für einen Zoneneintrag aktiviert ist, kann das empfangende Gerät die empfangenen Informationen mit den Originalinformationen vergleichen, die vom autoritativen Server gesendet wurden. Dies wird durch eine digitale Signatur ermöglicht, die öffentliche Schlüssel zur Authentifizierung von Daten verwendet.
Bei DNSSEC werden die Authentifizierungsschlüssel durch Kryptografie geschützt, aber die Daten selbst sind nicht geschützt. Es ist weiterhin möglich, DNSSEC-geschützten Datenverkehr abzufangen und zu lesen. Wenn die Daten irgendwo auf dem Datenpfad manipuliert und an ihr Ziel gesendet werden, kann der empfangende Server erkennen, dass etwas nicht stimmt, weil die öffentlichen Schlüssel nicht übereinstimmen.
Bei der Verschlüsselung hingegen werden die Daten selbst durch Kryptografie verschlüsselt. Die Verschlüsselung gewährleistet die Vertraulichkeit, indem sie verändert, was ein Angreifer sehen würde, wenn er eine Abfrage irgendwo entlang des Datenpfads abfangen würde. Dadurch werden die Daten unverständlich, es sei denn, der Angreifer kann das Signal mithilfe eines Verschlüsselungsschlüssels entschlüsseln. Da dieser Schlüssel nicht öffentlich zugänglich ist, schützt die Verschlüsselung die Daten vor Manipulation.
DNS ist eines der älteren Protokolle im Internet. Als es geschaffen wurde, war das Internet ein viel kleinerer Ort, an dem so ziemlich jeder jeden kannte. Sicherheit war ein nachträglicher Aspekt.
Zu der Zeit, als die Internetsicherheit zu einem Problem wurde, war DNS so weit verbreitet, dass jede signifikante Änderung das gesamte System zum Stillstand gebracht hätte. Anstatt zu versuchen, ein vollständig verschlüsseltes Protokoll als Ersatz für DNS zu entwickeln, entschied man sich dafür, einen Authentifizierungsmechanismus an das bestehende System anzuhängen.
DNSSEC war ein Kompromiss. Es ermöglichte die Authentifizierung von Abfragen und Daten und erhöhte die Sicherheit des Protokolls. Dies gelang jedoch, ohne das zugrundeliegende System zu verändern, sodass das Internet weiter wachsen konnte, ohne dass irgendetwas neu entwickelt werden musste. Die Bereitstellung von DNSSEC wurde optional gemacht, sodass Unternehmen bei Bedarf umsteigen können.
DNS-Cache-Poisoning (auch bekannt als DNS-Spoofing) ist ein wichtiger Grund für die Bereitstellung von DNSSEC. Bei einem DNS-Spoofing-Angriff wird die legitime Antwort auf eine DNS-Anfrage durch eine nicht authentifizierte Antwort ersetzt. Diese Antwort bleibt dann im Cache hängen, liefert weiterhin die falsche Antwort und leitet die Benutzer auf schädliche Webseiten weiter, bis die Gültigkeitsdauer abläuft.
DNSSEC schützt vor solchen Angriffen, indem es DNS-Antworten authentifiziert und sicherstellt, dass nur richtige Antworten zurückgegeben werden. Eine Verschlüsselung kann die zugrunde liegenden Daten in einer DNS-Verbindung schützen, aber sie würde nicht vor einem DNS-Spoofing-Angriff schützen.
Leider werden nur etwa 20 % des Internetverkehrs (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) durch DNSSEC validiert. Das ist zwar eine deutliche Steigerung im Vergleich zu vor ein paar Jahren, aber man ist immer noch weit von dem Niveau entfernt, in dem man sein sollte. Eine Kombination aus Problemen mit der Benutzerfreundlichkeit, fehlenden Informationen und schieren Trägheit ist für diese große Lücke verantwortlich.
Leider werden nur etwa 20 % des Internetverkehrs (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) durch DNSSEC validiert. Das ist zwar eine deutliche Steigerung im Vergleich zu vor ein paar Jahren, aber man ist immer noch weit von dem Niveau entfernt, in dem man sein sollte. Eine Kombination aus Problemen mit der Benutzerfreundlichkeit, fehlenden Informationen und schieren Trägheit ist für diese große Lücke verantwortlich.
