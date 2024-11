Kubernetes – auch bekannt als „K8s“ oder „kube“ – ist eine Plattform zur Containerorchestrierung für die Planung und Automatisierung der Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung von containerisierten Anwendungen. Das ursprünglich von Google entwickelte Projekt wird nun von der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) verwaltet.

Durch die Überwachung von Kubernetes-Clustern können Administratoren und Benutzer Dinge wie die Betriebszeit, die Nutzung von Cluster-Ressourcen und die Interaktion zwischen Cluster-Komponenten verfolgen. Die Überwachung hilft dabei, Probleme schnell zu erkennen, wie z. B. unzureichende Ressourcen, Ausfälle, Pods, die nicht gestartet werden können, und Knoten, die dem Cluster nicht beitreten können.

Anwendungen auf Kubernetes, die als cloudnative Microservices bereitgestellt werden, haben wesentlich mehr Komponenten, die miteinander kommunizieren. Moderne Architekturen sind auf mehrere Instanzen und sogar Standorte verteilt und fügen den täglichen Aufgaben der Überwachung, Alarmierung und Fehlerbehebung neue Komplexitäten hinzu.



Auch die kurzlebige Natur von Containern kann die Fehlerbehebung erschweren. Container existieren in der Regel so lange wie der Prozess, der in ihnen ausgeführt wird, und verschwinden, wenn dieser Prozess beendet wird. Dies ist einer der schwierigsten Aspekte bei der Behebung von Fehlern in Containern. Wenn Container beendet werden oder auf alternative Knoten umgeleitet werden, sind die Details, die Sie für die Reaktion auf Vorfälle benötigen, möglicherweise nicht mehr vorhanden.



Obwohl Kubernetes über integrierte Cluster-Operatoren verfügt, die Cluster überwachen und Warnmeldungen basierend auf laufenden Pods senden, helfen Open-Source-Tools und Überwachungslösungen von Drittanbietern dabei, einen vollständigen Überblick über eine K8s-Umgebung zu erhalten.