Während Kubernetes bei DevOps-Teams als Standard-Infrastrukturplattform an Bedeutung gewinnt, bieten herkömmliche Tools zur Überwachung der Anwendungsleistung (APM) oft nicht die Leistungstransparenz, die Ihre ITOps-Teams suchen. Darüber hinaus schafft Kubernetes durch die Einführung einer neuen Abstraktionsebene in Ihrer Infrastruktur neue Herausforderungen in puncto Beobachtbarkeit, welche die Überwachung der Anwendungsleistung und -verfügbarkeit erschweren.

Mit dem richtigen Kubernetes-Überwachungstool können Sie Ihre Anwendungsumgebung so verwalten, dass die Verfügbarkeitszeit maximiert und die Leistung optimiert wird, während Sie gleichzeitig hervorragende DevOps-Leistungen erzielen. IBM® Instana® Observability bietet automatisierte Kubernetes-Beobachtbarkeit und APM-Funktionalitäten zur Überwachung Ihres gesamten Kubernetes-Anwendungsstacks – von Knoten und Pods bis hin zu Containern und Anwendungen – für alle Kubernetes-Verteilungen.