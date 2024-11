In Zusammenarbeit mit Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri, einem Geschäftspartner von IBM, überprüfte Türk Telekom Lösungskandidaten, um die bestehenden Tools zu ersetzen, und entschied sich für IBM® Instana Observability. IBM Instana bietet Lizenzierungen an, die auf der Anzahl der überwachten Hosts basieren, was ein zuverlässiges und skalierbares Modell zur Budgetoptimierung ermöglicht.

IBM Instana Observability wurde entwickelt, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, indem es bessere Einblicke mit automatischer Ursachenerkennung und -lösung in Kombination mit KI-gestützten Empfehlungen zur Schadensbegrenzung bietet. Die Lösung bietet eine integrierte Automatisierung in allen Bereichen der Plattform, von der Instrumentierung bis zur Erkennung, vom Mapping und der Gruppierung bis hin zur Datenvisualisierung und Analysen.

„Nach einem sehr erfolgreichen Proof of Concept über sechs Monate, der von Gantek organisiert wurde, kaufte Türk Telekom zunächst 300 Lizenzen und fügte ein Jahr später weitere 100 hinzu“, erklärt der Sprecher. „Gantek hat dafür gesorgt, dass der zweite Satz Lizenzen gleichzeitig mit dem ersten endet, um uns die Umstellung auf das Software-as-a-Service-Abonnementmodell zu ermöglichen, mit dem wir unsere Bereitstellung genau an unsere Nutzung anpassen können. Beispielsweise wächst unsere Kubernetes-Umgebung schnell und IBM Instana trägt dazu bei, eine einfache Skalierbarkeit sowie vollständige Observability sicherzustellen.“