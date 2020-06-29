8 Tipps und Tricks zu Kubernetes

Sie können einen Kubernetes-Cluster mithilfe von Namespaces in mehrere Umgebungen unterteilen (z. B. Dev1, Dev2, QA1, QA2 usw.), und jede Umgebung kann von einem anderen Benutzer verwaltet werden. Eine der Unannehmlichkeiten beim Schreiben von kubectl-Befehlen besteht darin, dass Sie jedes Mal, wenn Sie einen Befehl schreiben, am Ende die Option--namespace angeben müssen. Häufig wird dies vergessen, sodass Objekte (Pods, Dienste, Bereitstellungen) im falschen Namespace erstellt werden.



Mit diesem Trick können Sie die Namespace-Präferenz festlegen, bevor Sie kubectl-Befehle ausführen. Führen Sie vor der Ausführung der kubectl-Befehle den folgenden Befehl aus, um den Namespace für alle nachfolgenden kubectl-Befehle in Ihrem aktuellen Kontext zu speichern:

kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace

Nachfolgend sind einige der gebräuchlichsten und nützlichsten Befehle mit Namespace aufgeführt: