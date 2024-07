Was ist etcd?

etcd ist ein quelloffener, verteilter Schlüsselwertspeicher, der dazu verwendet wird, um die kritischen Informationen zu speichern und zu verwalten, die verteilte Systeme zur Ausführung benötigen. Vor allem verwaltet es die Konfigurationsdaten, Statusdaten und Metadaten für Kubernetes, die weitverbreitete Plattform für die Containerorchestrierung.

Wie alle verteilten Workloads haben containerisierte Workloads komplexe Managementanforderungen, die bei Skalierung der Workload noch komplexer werden. Kubernetes vereinfacht das Management dieser Workloads durch Koordination von Aufgaben wie Konfiguration, Bereitstellung, Serviceerkennung, Lastausgleich, Job-Scheduling und Statusüberwachung über alle Cluster hinweg, die auf mehreren Maschinen an mehreren Standorten ausgeführt werden können.

Um dieses Level der Koordination zu erreichen, benötigt Kubernetes jedoch einen Datenspeicher, der eine einzige, einheitliche Wissensressource über den Status des Systems – d. h. all seiner Cluster und Pods sowie der darin enthaltenen Anwendungsinstanzen – zu jedem beliebigen Zeitpunkt bereitstellt. etcd ist der Datenspeicher, der verwendet wird, um diese Wissensressource zu erstellen und zu pflegen.

etcd übernimmt eine ähnliche Rolle für Cloud Foundry (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) – die Open-Source- und Multicloud-basierte Platform-as-a-Service (PaaS) – und ist eine gangbare Option zur Koordination kritischer Systeme und Metadaten in Clustern beliebiger verteilter Anwendungen. Der Name „etcd" kommt von einer Namenskonvention innerhalb der Linux-Verzeichnisstruktur: Unter UNIX sind alle Systemkonfigurationsdateien für ein einzelnes System in einem Ordner mit dem Namen „/etc" enthalten; „d" steht hier für „distributed" (verteilt).

Sehen Sie sich das Video „What is etcd?" an, um mehr zu erfahren (6:09):