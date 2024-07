Redis (für REmote DIctionary Server) (IBM-externer Link) ist ein speicherinterner Open-Source-NoSQL-Schlüssel/Wertespeicher, der in erster Linie als Anwendungscache oder Quick-Response-Datenbank verwendet wird. Da die Daten im Speicher und nicht auf einer Festplatte oder einem Solid-State-Laufwerk (SSD) gespeichert werden, bietet Redis unvergleichliche Geschwindigkeit, Reliabilität und Durchsatz.

Wenn eine Anwendung auf externe Datenquellen angewiesen ist, können die Latenz und der Durchsatz dieser Quellen einen Leistungsengpass darstellen, insbesondere wenn der Datenverkehr zunimmt oder die Anwendung skaliert wird. Eine Möglichkeit, den Durchsatz in diesen Fällen zu verbessern, ist die Speicherung und speicherinterne Bearbeitung von Daten, also näher an der Anwendung. Redis wurde für diese Aufgabe entwickelt: Es speichert alle Daten im Arbeitsspeicher und bietet so den schnellstmöglichen Durchsatz beim Lesen und Schreiben von Daten. Außerdem verfügt es über integrierte Replizierungsfunktionen, mit denen Sie Daten physisch näher am Benutzer platzieren können, um die Latenz so gut wie möglich zu verringern.

Zu den weiteren erwähnenswerten Merkmalen von Redis gehören die Unterstützung mehrerer Datenstrukturen, integriertes Lua-Scripting, mehrere On-Disk-Permanenzstufen und hohe Verfügbarkeit.