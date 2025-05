Was ist LiDAR?

Die Daten durchlaufen mehrere Verarbeitungsphasen, die die LiDAR-Punktwolke Schritt für Schritt in eine 3D-Karte umwandeln. Zunächst werden sie dafür auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft und „gereinigt“, um anomales Rauschen zu entfernen. Dieses Rauschen kann man sich vorstellen wie das Bildrauschen bei Fotos im Dunkeln: einzelne geringfügige Fehlmessungen, die entfernt werden müssen, um ein klares Bild zu erhalten. Anschließend können Dinge auf der Geländeoberfläche wie beispielsweise Gebäude, Flussufer und Baumkronen, algorithmisch identifiziert und klassifiziert werden.

Für eine grundlegendere Analyse können auch Algorithmen zum Downsampling der Punktwolke genutzt werden, die redundante Daten entfernen und ihre Dateigröße reduzieren. Die Daten werden anschließend in das dem Branchenstandard entsprechende Dateiformat LAS (oder LASer) konvertiert, das für den Austausch von dreidimensionalen x, y, z-Daten verwendet wird. So lassen sich die Daten problemlos von unterschiedlichen Anwendungen verwenden.

Nach der Konvertierung in LAS können die Punktwolkendaten visualisiert und in eine 3D-Karte des gescannten Terrains modelliert werden. In einer detaillierten Auflistung mögen die Prozesse überaus zeitintensiv klingen, werden in Wahrheit allerdings praktisch in Echtzeit durchgeführt. Bei einem sich bewegenden LiDAR-System, wie es in autonomen Fahrzeugen verwendet wird, laufen diese Berechnungen konstant und fortlaufend. Der Umfang der dabei entstehenden Daten ist entsprechend immens: Selbstfahrende Autos generieren und verarbeiten in einer einzelnen Betriebsstunde rund ein Terabyte an Daten.1