TBC beauftragte IBM Expert Labs und IBM Geschäftspartner Wipro (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit der Entwicklung der Lösungsarchitektur. Wipro bietet Unternehmen, die ihre Infrastruktur modernisieren wollen, eine umfassende Palette von Dienstleistungen an. Die Lösung, die das Team für TBC entwickelt hat, umfasst eine aktualisierte Benutzeroberfläche (UI) mit einem Full-Service-Portal, eine Anwendungsschicht und eine containerisierte Integrationsschicht. Die Lösung steht sowohl internen als auch externen Nutzern auf Desktop- und Mobilgeräten zur Verfügung.

Die IBM Cloud Pak for Integration Plattform spielt eine Schlüsselrolle in der neuen Lösung. Sie bietet TBC spezielle Funktionen und eine KI-gestützte, automatisierte Bereitstellung von Integrationen, um eine Vielzahl von geschäftskritischen Anwendungen zu verbinden. Zu diesen Integrationen gehört eine zwischen Oracle ERP und Oracle Primavera – zwei Systeme, die nicht automatisch integriert werden. Mithilfe der IBM Cloud Pak for Integration konnte das Team in nur drei Monaten eine benutzerdefinierte Integration zwischen den beiden Oracle-Systemen von TBC erstellen.

Das Team nutzte auch die Komponenten IBM® Operational Decision Manager, IBM® FileNet Content Manager und IBM Business Automation Workflow von IBM Cloud Pak for Business Automation, um einige der wichtigsten Geschäftsaufgaben von TBC zu automatisieren. Das Portal der Lösung nutzt zum Beispiel IBM Cloud Pak for Business Automation Produkte, um die Vergabe von Baugenehmigungen zu vereinfachen. In der Vergangenheit war die Erlangung einer Baugenehmigung für eine neue Schule ein komplizierter, mehrstufiger Prozess, der viele Formalitäten erforderte.

Dank eines umfassenden und dynamischen Satzes von Business Rules, die in die neue Benutzeroberfläche integriert sind, ist der gesamte Prozess nun automatisiert. Die Benutzer geben einfach die vorgeschlagenen Maße für eine neue Schule ein, und das Portal erstellt automatisch eine Liste der Aufgaben und Materialien, die für das Projekt erforderlich sind: von der Anzahl der zu installierenden Waschbecken bis hin zu den erforderlichen Genehmigungen. Die Nutzer arbeiten die Liste ab und nehmen über das Portal Kontakt zu Lieferanten und Auftragnehmern auf. Sobald alle Aufgaben erledigt sind, wird das Projekt automatisch zur Genehmigung an die zuständige Regierungsbehörde weitergeleitet.