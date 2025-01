Was ist Anwendungsmigration?

Da Anwendungen normalerweise für die Ausführung auf bestimmten Betriebssystemen in bestimmten Netzwerkarchitekturen erstellt oder für eine einzelne Cloud-Plattform entwickelt werden, kann das Verschieben einer Anwendung in eine neue Umgebung mehrere Herausforderungen mit sich bringen. Normalerweise ist es einfacher, Anwendungen von virtualisierten oder servicebasierten Architekturen zu migrieren, als solche, die auf Bare-Metal-Hardware laufen.

Bei der Festlegung einer Gesamtstrategie für die Anwendungsmigration müssen die Abhängigkeiten und technischen Anforderungen jeder einzelnen Anwendung sowie die Sicherheits-, Compliance- und Kostenbeschränkungen Ihres Unternehmens berücksichtigt werden.

Verschiedene Anwendungen können unterschiedliche Wege in die Cloud nehmen, sogar innerhalb derselben Technologieumgebung. Seit den Anfängen des Cloud Computing haben Entwickler diese Anwendungsmigrationsmuster mit Namen bezeichnet, die mit „R“ beginnen.

Rehosting: Rehosting, auch bekannt als Lift-and-Shift, ist eine gängige Strategie, bei der das Unternehmen die Anwendung von einem lokalen Server auf eine virtuelle Maschine in der Cloud verschiebt, ohne wesentliche Änderungen vorzunehmen. Das Rehosting von Anwendungen ist in der Regel schneller als andere Migrationsstrategie und kann die Migrationskosten erheblich senken. Der Nachteil besteht darin, dass die Anwendungen ohne Änderungen nicht von cloudnativen Computing-Funktionen profitieren und die langfristigen Kosten für die Ausführung in der Cloud höher sein können.



Refactoring oder Rearchitect: Refactoring bezieht sich auf das Vornehmen ziemlich bedeutender Änderungen an der Anwendung, sodass sie in einer Cloud-Umgebung skalieren oder besser funktionieren kann. Möglicherweise müssen große Teile der Anwendung neu programmiert werden, damit sie die cloudnativen Funktionen besser nutzen kann – beispielsweise durch die Umstrukturierung einer monolithischen Anwendung in eine Reihe von Microservices oder die Modernisierung des Datenspeichers von SQL auf NoSQL.

Replatform: Eine Art Mittelweg zwischen „Lift-and-Shift“ und „Rearchitecting“, bei dem eine Anwendung neu aufgesetzt wird, besteht darin, geringfügige Änderungen an ihr vorzunehmen, damit sie besser von der Cloud-Architektur profitieren kann. Beispiele hierfür sind die Aktualisierung der Anwendung für die Verwendung mit einer cloudnativen verwalteten Datenbank, die Änderung der Betriebssysteme oder Middleware, mit denen sie arbeitet, oder die Containerisierung der Anwendung.

Außer Betrieb nehmen/ersetzen: Manchmal ist es einfach am sinnvollsten, die Anwendung außer Betrieb zu nehmen. Das könnte daran liegen, dass sein Wert begrenzt ist, weil seine Funktionen an anderer Stelle in Ihrer Umgebung dupliziert werden, oder weil es kostengünstiger ist, es durch ein neues Angebot — oft eine Software-as-a-Service (SaaS) -Plattform — zu ersetzen, als die Anwendung zu migrieren.