Was ist ein Air-Gap-Backup?

Laut dem Verizon 2024 Data Breach Investigation Report1 bleiben Ransomware-Angriffe in 92 % der Branchen nach wie vor die größte Bedrohung, man denke nur an die rekordverdächtigen Lösegeldzahlungen im Jahr 20232.



Der Data Breach Kostenreport von IBM zeigt, dass die durchschnittlichen Kosten eines Ransomware-Verstoßes 5,13 Millionen US-Dollar betragen, Lösegeldzahlungen nicht eingerechnet.

Leider nehmen extrem schädliche Ransomware-Angriffe zu. Während eines Ransomware-Angriffs infizieren Hacker Zielsysteme mit Malware, die vertrauliche Informationen für die Datenexfiltration kopiert und verschlüsselt, wodurch der Zugriff für die rechtmäßigen Eigentümer gesperrt und selbst autorisierten Benutzern der Zugriff verwehrt wird.

Air-Gapping reicht zwar nicht aus, um Data Breaches zu verhindern, sollte aber als Backup-Strategie in die umfassenderen Sicherheitsmaßnahmen für jede Person oder jedes Unternehmen integriert werden, das mit sensiblen Daten zu tun hat.



Der Verlust von Daten ist eine potenziell lähmende Entwicklung für ein Unternehmen oder eine Organisation. Wenn sensible Informationen in die falschen Hände geraten, können die Folgen schnell steigen. Neben den üblichen Ransomware-Angriffen, bei denen Hacker ein Lösegeld verlangen, um den Zugang zu den Daten eines Unternehmens wiederherzustellen, stellen sogenannte Ransomware-Angriffe mit doppelter und dreifacher Erpressung ein noch größeres Risiko dar. Bei dieser Art von Angriffen fordern die Hacker ein Lösegeld, um dem Opfer Unternehmen den Datenzugriff wieder zu ermöglichen. Anschließend verlangen sie weitere Zahlungen und drohen damit, die gestohlenen sensiblen Informationen öffentlich zu machen oder die Kunden oder Partner eines Unternehmens anzugreifen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden.

So bedrohlich Ransomware-Angriffe auch sein mögen, Air Gapping ist eine äußerst effektive Methode zum Datenschutz für jede Notfallwiederherstellungsstrategie, die auf absolute Datenaufbewahrung setzt. Air-Gap-Systeme spielen eine wichtige Rolle bei der Absicherung gegen Cyberangriffe und bieten einen zusätzlichen Schutz, der über herkömmliche Firewalls hinausgeht, und zwar sowohl vor menschlichem Versagen als auch vor böswilligen Akteuren mit unbefugtem Zugriff.

Wenn sie sicher gespeichert werden, können Air-Gap-Kopien von Daten ein Backup für die vollständige Datenwiederherstellung im Falle einer unerwünschten Datenlöschung oder eines Data Breach sein.