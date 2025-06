Was ist Primärspeicher?

Sowohl dynamischer Direktzugriffsspeicher (DRAM) als auch statischer Direktzugriffsspeicher (SRAM) sind andere Arten von RAM-basierten Halbleiterspeichern, die zur Datenspeicherung verwendet werden, aber sie sind ganz anders konstruiert. DRAM verlagert jedes Datenbit in eine Speicherzelle, die einen extrem kleinen Kapazität und Transistor enthält, während SRAM eine verriegelnde Flip-Flop-Schaltung verwendet, um jedes Datenbit zu speichern.

In Bezug auf die Flüchtigkeit kann der Kondensator des DRAM eine elektrische Ladung halten, aber nicht unbegrenzt. Eine solche elektrische Ladung unterliegt im Laufe der Zeit einem Leck. Der DRAM bekämpft diesen Verlust, indem er über eine externe Speicheraktualisierungsschaltung verfügt, die Daten in jedem Kondensator routinemäßig neu schreibt und so dazu beiträgt, die Nichtflüchtigkeit sicherzustellen, wodurch sie sich perfekt für sekundäre Speicherzwecke eignen. SRAM ist zwar schneller als DRAM, verliert aber seine Daten, wenn die Stromversorgung zum System getrennt wird.

Es wird allgemein angenommen, dass SRAM eine schnellere Verarbeitung ermöglicht als DRAM, aufgrund dieser Eigenschaft gilt SRAM jedoch auch als teurer in der Implementierung als DRAM. Aufgrund seiner Geschwindigkeit wird SRAM typischerweise im Cache-Speicher und in Registern verwendet, während DRAM am häufigsten als Hauptspeicher eines Computers dient.