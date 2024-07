• Direct-Attached Storage (DAS): Im Gegensatz zu einem NAS-System handelt es sich bei einer DAS-Lösung um ein Speichergerät, das nicht mit einem Netzwerk verbunden ist, sondern normalerweise an einen Computer angeschlossen wird. Es kann jedoch auch über ein USB- oder Thunderbolt-Kabel an ein externes Laufwerk angeschlossen werden, was allerdings eher unüblich ist. DAS-Lösungen sind zwar kostengünstig und einfach zu konfigurieren, jedoch in ihrer Skalierbarkeit begrenzt. Da der Speicher nicht über ein Netzwerk zugänglich ist, ist der Dateizugriff auf die Anzahl der verfügbaren externen Anschlüsse beschränkt. Darüber hinaus kann das Backup von DAS-Systemen mit zunehmender Größe des Unternehmens teurer werden.

• Storage Area Networks (SAN): SAN-Systeme unterscheiden sich von NAS durch die Speicherung auf Blockebene im Gegensatz zur Speicherung auf Dateiebene. SAN-Systeme zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie Hochgeschwindigkeitsnetzwerke wie Fibre Channel für den Datenzugriff der Speichereinheit verwenden. Während NAS ein einzelnes Gerät verwendet, das aus redundanten Speichercontainern oder einem redundanten Array unabhängiger Festplatten (RAID) besteht, nutzen SAN-Speicher ein Netzwerk von Geräten, zu denen SSD- und Flash-Speicher, Cloud-Speicher und mehr gehören. SAN-Systeme werden auch eher mit strukturierten transaktionalen Workloads in Verbindung gebracht, während NAS-Bereitstellungen eher für unstrukturierte Workloads genutzt werden. Schließlich kann die Einrichtung von SAN-Systemen kostspieliger und komplizierter sein.