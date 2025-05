Was versteht man unter NVMe?

Solange branchenweit noch Festplatten für Datenspeicherung und -zugriff bevorzugt wurden, waren SATA und SAS geeignete Lösungen. Beide Technologien wurden als SCSI-Speicherschnittstellen entwickelt, damit Daten einfacher auf und von Festplatten übertragen werden konnten. SAS verbindet ein einzelnes Laufwerk über einen SAS-Port mit SCSI-Protokoll, der sich dann mit einer PCIe-Verknüpfung verbindet. SATA verbindet ein einzelnes Laufwerk über einen SATA-Port mit dem ATA-Protokoll über einen ATA-Controller, der sich dann mit einer PCIe-Verknüpfung verbindet.

Bis vor Kurzem nutzten die meisten SSDs entweder SAS oder SATA, um sich mit dem restlichen Computersystem zu verbinden. Je weiter sich die Solid-State-Technologie jedoch in der Speicherbranche verbreitete, desto schlechter passten SAS und SATA, da sie für Magnetplatten entwickelt worden waren. Laut einem Bericht der International Data Corporation (IDC) von 2023 sollten Daten mit NVMe schneller an per PCI express verbundene Systeme übertragen werden. PCIe ist ein serieller Erweiterungsbus, der zum Standard für den Anschluss eines Computers an ein oder mehrere Peripheriegeräte gehört.

Zusätzlich zu der Tatsache, dass es speziell für die Verwendung mit SSDs entwickelt wurde, ist das NVMe-Protokoll schlanker als SCSI, was es zu einer besseren Lösung für Echtzeitanwendungen wie ML und AI macht. Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von Cloud Computing-Umgebungen ist NVMe aufgrund seiner integrierten hohen Leistung und Datensicherheit auch gut positioniert, um hybride Cloud-, Multicloud- und Mainframe-Speicherumgebungen zu unterstützen.

Hier sind einige der Vorteile von NVMe-Speichern gegenüber SAS- oder SATA-Laufwerken:

Leistungsstärker: NVMe-Technologie kann SSD-Speicher über PCIe direkt mit einem Server oder einer CPU verbinden. Diese deutliche Leistungsverbesserung hat die NVMe-Technologie zur bevorzugten Datenspeicher-/Übertragungsoption für Gamer, Videobearbeiter und andere Benutzer gemacht, die mehr Leistung als die von SAS- oder SATA-Festplatten brauchen.

Schneller: NVMe-Laufwerke sind schneller als SAS- oder SATA-Laufwerke, da sie NVMe-Befehle zügiger senden und empfangen sowie einen besseren Durchsatz erzielen können.

Höhere Kompatibilität: NVMe gilt gemeinhin als kompatiblere Option als SAS/SATA und wird häufig aktualisiert, da es zusammen mit entscheidenden, schnelllebigen Technologien wie KI, ML und Cloud Computing weiterentwickelt wird. Die NVMe-Technologie funktioniert nahtlos mit allen modernen Betriebssystemen, auch auf Handys, Laptops und Spielekonsolen.

Verbesserte Bandbreite: Die PCIe-Verbindung ist breiter und bietet mehr Bandbreite als SAS- oder SATA-Ports. Außerdem verbessert sich dies mit jeder Generation: Sie verdoppelt die Bandbreite der vorherigen Generation. SAS und SATA verfügen über Verbindungen mit geringerer Bandbreite, die sich im Zeitverlauf nicht verbessern. Ein weiteres Merkmal, das PCIe-Verbindungen auszeichnet, ist die Skalierbarkeit in Lanes („Spuren“). So können die Benutzer selbst in derselben Generation die Bandbreite mit der zweifachen Anzahl von Lanes verdoppeln.

