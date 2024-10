NVMe vs. SATA: Was ist der Unterschied?

NVMe (Non-Volatile Memory Express) ist ein Protokoll für den Zugriff auf und den Transport von Daten für SSDs, das einen besseren Durchsatz und schnellere Reaktionszeiten als seine Konkurrenten bietet. Es wurde für hochleistungsfähige, nichtflüchtige Speichermedien entwickelt und ist damit eine hervorragende Lösung für die anspruchsvollsten Rechenumgebungen von heute.

NVMe kann Unternehmens-Workloads mit einem geringeren Infrastruktur-Fußabdruck und weniger Stromverbrauch bereitstellen als das weit verbreitete Small Computer System Interface (SCSI). NVMe-Laufwerke können aufgrund von Verbesserungen am Gerätetreiber bessere Reaktionszeiten als HDDs bieten, da sie Parallelität und Polling ermöglichen und dazu beitragen, die Latenz zu reduzieren, um CPU-Engpässe zu vermeiden.

Die NVMe-Speichertechnologie wurde entwickelt, um die SATA- (Serial Advanced Technology Attachment) und die Serial-Attached-SCSI-Protokolle (SAS) zu ersetzen, die bis zur Einführung von NVMe im Jahr 2011 den Branchenstandard bildeten. Neben der Verbesserung der Datenspeicherkapazität und der Übertragungstechnologie trug NVMe auch zur Entwicklung anderer wichtiger Technologien bei, die etwa zur gleichen Zeit entwickelt wurden, darunter das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML).

Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) Bus

Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen NVMe SSDs und SATA SSDs besteht darin, dass NVME SSDs einen Peripheral Component Interconnect Express (PCIe)-Bus verwenden, um auf Flash-Speicher zuzugreifen. Diese Funktion ermöglicht es einer NVMe-SSD, den zwischengeschalteten „Middleman“-Controller zu entfernen, wodurch die Latenz reduziert wird. NVMe können jedoch auch auf jeder Art von „Fabric“-Verbindung ausgeführt werden, z. B. Fibre Channel und Ethernet, sowie innerhalb von Ethernet, iWarp, RoCEv2, iSER und NVMe-TCP.

Parallele Befehlswarteschlangen

Im Gegensatz zu Laufwerken mit SCSI-Protokoll, die nur eine einzige Befehlswarteschlange bereitstellen können, können NVMe-SSDs Zehntausende parallele Befehlswarteschlangen gleichzeitig ausführen. Bei NVMe-SSDs ist die Verbindungsmethode protokollunabhängig. So kann beispielsweise ein NVMe-PCIe-Steckverbinder über eine PCIe-Verbindung, auf der das NVMe-Protokoll ausgeführt wird, auf ein einzelnes Laufwerk zugreifen.

m.2-NVMe-Laufwerke

M.2-SSDs sind ein Formfaktor oder Steckverbinder, der in SSDs verwendet wird. Obwohl der Begriff oft synonym mit NVMe verwendet wird, handelt es sich tatsächlich um zwei verschiedene Arten von Speichertechnologien. Während NVMe an einen PCIe-Steckplatz auf einem Motherboard angeschlossen wird, wodurch die Datenübertragungsrate erhöht wird, sind m.2 NVMe SSDs ein physischer Formfaktor, der eine leistungsstarke Speicherung in kleinen, stromsparenden Geräten wie ultradünnen Laptops und Tablets ermöglicht.