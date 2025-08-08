Object Storage vs. File Storage vs. Block Storage: Was ist der Unterschied?

Lesedauer: 8 min
Die moderne Datenspeicher basiert auf drei Hauptansätzen: Object Storage, File Storage und Block Storage.
Jedes Speichersystem dient unterschiedlichen Anwendungsfällen und weist je nach Anwendung und Workload-Anforderungen unterschiedliche Stärken und Einschränkungen auf.
Die Kenntnis der Unterschiede zwischen diesen Optionen hilft Unternehmen dabei, maßgeschneiderte, skalierbare Speicherlösungen auszuwählen, die den heutigen Anforderungen entsprechen und langfristiges Wachstum fördern.
Objektbasierte Speichersysteme unterteilen Daten in separate, in sich geschlossene Einheiten, die in einer flachen Umgebung gespeichert werden, wobei sich alle Objekte auf derselben Ebene befinden. Es gibt keine Ordner oder Unterverzeichnisse, wie sie bei der File Storage verwendet werden.
Außerdem speichert die Object Storage nicht alle Daten zusammen in einer einzigen Datei. Objekte enthalten auch Metadaten, d. h. Informationen über die Datei, die bei der Verarbeitung und Nutzbarkeit helfen. Benutzer können den Wert für Metadaten mit festem Schlüssel in Object Storage festlegen oder sowohl den Schlüssel als auch den Wert für benutzerdefinierte Metadaten erstellen, die mit einem Objekt verknüpft sind.
Anstatt einen Dateinamen und einen Pfad zu verwenden, um auf ein Objekt zuzugreifen, hat jedes Objekt eine eindeutige Nummer. Im Gegensatz zur Dateispeicherung müssen Sie eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) verwenden, um auf Objekte zuzugreifen und diese zu verwalten. Objekte können lokal auf Computerfestplatten und Public-Cloud-Servern gespeichert werden.
Dieser API-basierte Ansatz hat Object Storage ideal für Cloud-Umgebungen gemacht, wo er aufgrund seiner Skalierbarkeit, Zugänglichkeit und Verwaltungsvorteile weitgehend herkömmliche Bandspeichersysteme ersetzt hat.
Während Bandspeicher in der Vergangenheit für Backup- und Archivierungszwecke wichtig waren, bietet cloudbasierte Object Storage heute flexiblere und zugänglichere Lösungen für die langfristige Aufbewahrung von Daten. Zu den Anbietern führender Object-Storage-Lösungen gehören Amazon S3 von AWS, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage und IBM Cloud® Object Storage.
Sehen Sie sich das folgende Video an, um mehr über Object Storage zu erfahren.
File Storage ist eine Methode zum Speichern und Organisieren von Daten in einer hierarchischen Struktur über Dateien und Ordner (oder Verzeichnisse). Die Anwendung speichert Daten in einer einzelnen Datei und bestimmt den Dateierweiterungstyp anhand des Dateiformats (.jpg, .docx, .txt).
Wenn Sie ein Dokument im Netzwerk Ihres Unternehmens oder auf der Festplatte Ihres Computers speichern, nutzen Sie Dateispeicher.
Dateien können auch auf einem NAS-Gerät (Network-Attached Storage) gespeichert werden. Diese Geräte sind für die Dateispeicherung konzipiert und stellen daher eine schnellere Option als allgemeine Netzwerkserver für die Dateispeicherung dar. Weitere Beispiele für Dateispeichergeräte sind cloudbasierte Dateispeichersysteme, Netzwerklaufwerke, Computerfestplatten und Flash-Laufwerke.
Die hierarchische Struktur mit ihren Ordnern und Unterordnern erleichtert das Auffinden und Verwalten von Dateien. Um auf eine Datei zuzugreifen, wählt oder gibt der Benutzer den Pfad für die Datei ein, der die Unterverzeichnisse und den Dateinamen enthält. Die meisten Benutzer verwalten ihre Dateispeicherung über ein einfaches Dateisystem, beispielsweise einen File Manager.
Beispiele für Daten, die typischerweise in Dateispeichern gespeichert werden, sind Präsentationen, Berichte, Tabellenkalkulationen, Grafiken, Fotos und andere Dokumente. Die File Storage ist den meisten Benutzern vertraut und ermöglicht ihnen, Datenzugriffsrechte und -beschränkungen festzulegen. Die Verwaltung einer großen Anzahl von Dateien und die Hardwarekosten können jedoch zu einer Herausforderung werden.
Das folgende Video bietet einen genaueren Einblick in File Storage und Block Storage.
Bei der Block Storage werden Daten in feste Blöcke aufgeteilt und dann separat mit eindeutigen Kennungen gespeichert. Die Blöcke können in verschiedenen Umgebungen gespeichert werden; Sie können beispielsweise einen Block in Windows und den Rest in Linux speichern. Wenn ein Benutzer einen Block abruft, setzt das Speichersystem die Blöcke wieder zu einer einzigen Einheit zusammen.
Blockspeicher ist der Standardspeicher sowohl für Festplattenlaufwerke als auch für häufig aktualisierte Daten. Sie können Blöcke auf Storage Area Networks (SANs), Network-Attached Storage-Systemen (NASs), Solid-State-Drives (SSDs) oder in Cloud-Speicherumgebungen speichern.
Blockspeichersysteme sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Technologiebranche. Während Unternehmen zunehmend Object Storage für große unstrukturierte Datenmengen und File Storage für die Zusammenarbeit einsetzen, bleibt Blockspeicher für Hochleistungsanwendungen, die einen konsistenten Zugriff mit geringer Latenz erfordern, unverzichtbar. Die Wahl zwischen den Speichertypen hängt von den spezifischen Anforderungen der Workloads ab und nicht davon, dass ein Ansatz einen anderen ersetzt.
Bei der Entscheidung, welcher Speichertyp für verschiedene Datentypen verwendet werden soll, sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:
Die richtige Speicherzusammensetzung hängt von Ihren spezifischen betrieblichen Anforderungen und Datenmerkmalen ab. Bewerten Sie bei der Planung Ihrer Speicherarchitektur Ihr Datenvolumen, Ihre Leistungsanforderungen, Ihre Budgetbeschränkungen und Ihre Wachstumsprognosen.
Richtlinien für die strategische Speicherauswahl:
Die meisten Unternehmen implementieren hybride Ansätze, bei denen die Speichertypen strategisch miteinander kombiniert werden. Ein Unternehmen könnte zum Beispiel Folgendes verwenden:
Die Datenspeicherung verzeichnet weiterhin ein enormes Wachstum. Eine Studie von Fortune Business Insights prognostiziert, dass der weltweite Markt für Datenspeicherung von 255,29 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 774,00 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen wird. Dieses Wachstum entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,2 % während des Prognosezeitraums.2
Die Grenzen zwischen den verschiedenen Speichertypen verschieben sich. Datei- und Objektspeicherung konvergieren miteinander, mit einheitlichen Softwareplattformen, die eine hierarchische Organisation mit skalierbaren Metadatenfunktionen kombinieren. Mittlerweile gewinnt Objektspeicherung durch die Integration von KI an Intelligenz und klassifiziert und ordnet Daten automatisch anhand von Nutzungsmustern.
Mit Blick auf die Zukunft dürfte die richtige Kombination von Speicheransätzen der Schlüssel zum Aufbau von Speicherarchitekturen sein, die sich effizient an wachsende Workloads und zunehmende Datenkomplexität anpassen lassen.
