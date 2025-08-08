Object Storage vs. File Storage vs. Block Storage: Was ist der Unterschied?

Objektbasierte Speichersysteme unterteilen Daten in separate, in sich geschlossene Einheiten, die in einer flachen Umgebung gespeichert werden, wobei sich alle Objekte auf derselben Ebene befinden. Es gibt keine Ordner oder Unterverzeichnisse, wie sie bei der File Storage verwendet werden.

Außerdem speichert die Object Storage nicht alle Daten zusammen in einer einzigen Datei. Objekte enthalten auch Metadaten, d. h. Informationen über die Datei, die bei der Verarbeitung und Nutzbarkeit helfen. Benutzer können den Wert für Metadaten mit festem Schlüssel in Object Storage festlegen oder sowohl den Schlüssel als auch den Wert für benutzerdefinierte Metadaten erstellen, die mit einem Objekt verknüpft sind.

Anstatt einen Dateinamen und einen Pfad zu verwenden, um auf ein Objekt zuzugreifen, hat jedes Objekt eine eindeutige Nummer. Im Gegensatz zur Dateispeicherung müssen Sie eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) verwenden, um auf Objekte zuzugreifen und diese zu verwalten. Objekte können lokal auf Computerfestplatten und Public-Cloud-Servern gespeichert werden.

Dieser API-basierte Ansatz hat Object Storage ideal für Cloud-Umgebungen gemacht, wo er aufgrund seiner Skalierbarkeit, Zugänglichkeit und Verwaltungsvorteile weitgehend herkömmliche Bandspeichersysteme ersetzt hat.

Während Bandspeicher in der Vergangenheit für Backup- und Archivierungszwecke wichtig waren, bietet cloudbasierte Object Storage heute flexiblere und zugänglichere Lösungen für die langfristige Aufbewahrung von Daten. Zu den Anbietern führender Object-Storage-Lösungen gehören Amazon S3 von AWS, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage und IBM Cloud® Object Storage.

Sehen Sie sich das folgende Video an, um mehr über Object Storage zu erfahren.