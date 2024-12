Mit IBM Cloud Object Storage können Sie einen zentralen Datenspeicher für nahezu unbegrenzte Mengen an KI-Daten erstellen. Kuratieren und bereiten Sie Daten in ihrem nativen Format auf, ohne dass Sie in IBM Cloud Object Storage verschieben müssen. Nutzen Sie einen optimierten Datenspeicher für Daten- und KI-Workloads, unterstützt durch Abfragen, Governance und offene Datenformate, um auf Daten zuzugreifen und sie über mehrere Abfrage-Engines hinweg zu teilen. Starten Sie in wenigen Minuten mit integrierter Sicherheit, Governance und Automatisierung.