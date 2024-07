Implementieren Sie Lösungen für Disaster-Recovery und hohe Verfügbarkeit, die ein RTO (Recovery Time Objective, also Ziel für die Wiederherstellungszeit) und RPO (Recovery Point Objective, also Ziel für den Wiederherstellungspunkt) von nahezu Null unterstützen, um die Geschäftskontinuität und die Einhaltung von Daten-SLAs in lokalen und Hybrid-Cloud-Umgebungen sicherzustellen.