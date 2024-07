IBM Db2 Big SQL ist eine auf Unternehmen abgestimmte hybride, ANSI-konforme SQL-on-Hadoop-Engine, die eine exklusive Parallelverarbeitung (MPP) und erweiterte Datenabfrage ermöglicht. Db2 Big SQL ermöglicht eine einzige Datenbankverbindung oder -abfrage für verschiedene Quellen wie Hadoop HDFS und WebHDFS, RDMS, NoSQL-Datenbanken und Objektspeicher. Profitieren Sie von niedriger Latenz, hoher Leistung, Datensicherheit, SQL-Kompatibilität und Verbundfunktionen für Ad-hoc- und komplexe Abfragen.



Db2 Big SQL ist jetzt in 2 Varianten verfügbar. Es lässt sich in die Cloudera Data Platform integrieren oder als cloudnativer Service auf der IBM Cloud Pak for Data -Plattform nutzen.



Erfahren Sie mehr über die 1,5-fach kürzere Ladezeit und weitere Verbesserungen in Db2 11.5.8 cloud-first