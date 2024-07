Als Medium für Botschaften des öffentlichen Dienstes – von Wahlkampfspots über Ansprachen des Präsidenten, Gesundheits- und Bildungskampagnen bis hin zu Warnungen vor Naturkatastrophen – ist das Fernsehen eine der effektivsten Möglichkeiten für eine Regierung, mit ihren Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren.

Allerdings verläuft die Zusammenarbeit zwischen Regierungsorganisationen und Sendern nicht immer reibungslos. Im Wahlkampf kann es für die politischen Parteien beispielsweise schwierig sein, ihre Sendungen an die neuesten Entwicklungen ihrer Kampagnen anzupassen, da sie lange Vorlaufzeiten benötigen, um neue Videoinhalte an die Sender zu übermitteln.

Israel Gómez, Director General bei Comtelsat, einem Systemintegrator, der sich auf die Unterstützung von Medien- und Unterhaltungsfirmen in Mexiko und Lateinamerika spezialisiert hat, erläutert:

„Früher dauerte es oft zwei Wochen, bis die Nachrichten von politische Parteien im Fernsehen zu sehen waren. Die Bänder mussten per Kurier an die Fernsehsender versandt werden. Die Einführung von Live-Satellitenverbindungen beschleunigte den Prozess etwas, aber die Parteien mussten direkt mit den Sendern zusammenarbeiten, um ihre Inhalte aufzuzeichnen – das Koordinieren dauerte also immer noch mehrere Tage.“

Da Bürgerinnen und Bürger heutzutage mit ihren Webcams oder Smartphones Videos in hoher Qualität aufnehmen und sie sofort mit Millionen von Menschen auf YouTube oder Twitter teilen können, wird der langsame Rhythmus des traditionellen Broadcastings zum Problem.

„Wir haben uns daran gewöhnt, dass Nachrichtenkanäle und Nachrichtenseiten im Internet rund um die Uhr aktualisiert werden. Wenn also während eines Wahlkampfs eine wichtige Neuigkeit bekannt wird, ist die Erwartung, dass die Politiker unverzüglich reagieren“, so Gómez. „Unsere Kunden haben uns gebeten, ihnen dies zu ermöglichen – deshalb haben wir uns an IBM Cloud-Technologien gewandt.“