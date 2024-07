Happiest Minds (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) unterstützt Unternehmen und Technologieanbieter bei der digitalen Transformation. Dies geschieht durch die Bereitstellung von nahtlosen Customer Experiences, verbesserter Geschäftseffizienz und umsetzbaren Erkenntnissen. Durch den Einsatz bahnbrechender Technologien wie KI, Blockchain, Cloud usw. bietet das Unternehmen Digital Engineering Services (PDES), Generative AI Business Services (GBS) und Infrastructure Management & Security Services (IMSS) für verschiedene Branchen an. Happiest Minds hat seinen Hauptsitz in Bangalore, Indien, und Niederlassungen in den USA und im Vereinigten Königreich sowie in Kanada, Australien und dem Nahen Osten.