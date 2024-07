Bis es soweit ist, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. Derzeit setzt das GIA die Lösung in zwei seiner elf Labore ein und führt parallel KI- und menschliche Bewertungen durch, damit das Team die Algorithmen verfeinern kann. Mit der weiteren kontinuierlichen Unterstützung des GCAT-Teams will das GIA die neue Lösung schließlich in allen seinen Labors verfügbar machen.

Obwohl die Lösung noch in den Kinderschuhen steckt, kann Patel schon jetzt einige wichtige Vorteile erkennen. Der erste ist Effizienz. „Durch die Automatisierung der vielen Schritte, die jeder Diamant durchläuft, werden wir die Bearbeitungszeit für unsere Kunden erheblich verkürzen."

Die Lösung wird zudem sowohl die Genauigkeit als auch die Wiederholbarkeit verbessern. Auch wenn menschliche Diamantengutachter eine strenge Ausbildung durchlaufen, arbeiten sie innerhalb der Grenzen ihrer körperlichen Sinne. Wenn zwei Gutachter denselben Diamanten untersuchen, können sich ihre Bewertungen geringfügig unterscheiden. Mit der KI werden diese geringfügigen Unterschiede praktisch eliminiert, was dazu beiträgt, dass Diamanten präzise bewertet werden, wenn sie auf den Markt kommen.

Das GIA baut auf die Integrität und Genauigkeit der neuen Lösung. So wie sich die Einführung der Juwelierlupe in den 1930er Jahren auf die Branche der Diamantengraduierung ausgewirkt hat, wird dieses Projekt den Prozess auf ein völlig neues Präzisionsniveau heben.

„IBM verfügt über das Fachwissen in den Bereichen KI und Cloud Computing, um dieses Projekt wirklich als Ganzes umzusetzen“, sagt Patel. „Darum hat sich das GIA für die Zusammenarbeit mit IBM in diesem Bereich entschieden: Wir sind beide führend in unseren jeweiligen Bereichen und es war zwingend notwendig, mit IBM zusammenzuarbeiten, um die bestmöglichen Ergebnisse bei dieser für das GIA sehr wichtigen strategischen Initiative zu erzielen.“

