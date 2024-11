Was ist hyperkonvergenter Speicher?

Herkömmliche Speicher-Arrays und -Komponenten, die in Rechenzentren verwendet werden, erfordern eine separate Speicherverwaltung, was häufig zu einer übermäßigen Partitionierung und ineffizienten Ressourcenzuweisung führt. Alternativ dazu integriert hyperkonvergenter Speicher den gesamten Speicher direkt in den HCI-Stack, zusammen mit Rechen- und Netzwerkfunktionen. Durch Virtualisierung entkoppelt HCI Speicherressourcen von einzelnen Hardwarekomponenten, wodurch hyperkonvergente Speicherlösungen weitaus flexibler und skalierbarer sind als herkömmliche Speicherlösungen.