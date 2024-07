Was ist Hyperscale?

Die kurze Zusammenfassung legt nahe, dass sich AWS durch seinen globalen Zugriff und seine fortschrittliche Skalierbarkeit auszeichnet. GCP ist für Unternehmen attraktiv, die eine erstklassige Datenverwaltung benötigen und Funktionen wie maschinelles Lernen vorantreiben möchten. Microsoft Azure bietet eine reibungslose Produktintegration und verbesserte Sicherheit.

Abgesehen von den drei größten Anbietern weckt IBM Cloud mit seiner aktuellen Arbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz, die in seine Hyperscale-Angebote einfließt, erhebliches Interesse. Und Oracle bietet OCI als Plattform an, die darauf ausgelegt ist, Kosten zu sparen und cloudnative Anwendungen zu hosten.

Es ist offensichtlich, dass sich jeder dieser Anbieter in seinem Ansatz und in seinen jeweiligen Fachgebieten erheblich unterscheidet, doch sie alle haben gewisse Dinge gemeinsam. So bieten beispielsweise die drei führenden Anbieter inzwischen cloudnative Dienste an, die Zero-Trust Network Access (ZTNA) Protokolle unterstützen. Diese bieten eine Alternative zu VPNs, bei denen Sicherheitslücken auftreten können.