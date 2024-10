Es ist interessant, dass in einer so „modernen“ Zeit wie dieser, in der sich völlig neue Perspektiven der Datenverarbeitung eröffnen, die Einstellung einiger Menschen immer noch in alten Denkmustern gefangen ist. Wenn Sie zum Beispiel die Phrase „kaufen oder mieten“ sehen, können Ihnen immer noch bestimmte langjährige Annahmen in den Sinn kommen:

Mietoptionen werden in erster Linie für diejenigen angeboten, die sich keine Anschaffungen leisten können.

Personen oder Unternehmen, die diese Artikel kaufen, können sich solche Anschaffungen leisten.

Mietoptionen sind vor allem für diejenigen gedacht, die häufig umziehen müssen.

Die ersten beiden Aussagen enthalten zwar ein gewisses Maß an Wahrheit, die einzige Aussage, die jedoch wirklich wahr ist, ist der letzte Listenpunkt. Mietoptionen sind in der Tat ideal für Menschen, die aufgrund ihrer Arbeit ständig in Bewegung sind und in verschiedene Gegenden umziehen müssen.

Der dritte Listenpunkt hat also seine Berechtigung. Die ersten beiden sind in unterschiedlichem Ausmaß gültig.

Lassen Sie uns zunächst den zweiten Punkt aufgreifen. Es stimmt zwar, dass die meisten Menschen und Unternehmen sich die von ihnen getätigten Anschaffungen leisten können, aber man kann sich nicht immer darauf verlassen. Wir haben zahllose Beispiele von Unternehmen, Familien und Einzelpersonen erlebt, die angeblich vermögend waren – bis sich plötzlich herausstellte, dass dies nicht der Fall war. Fazit: Ohne eine verifizierte Bilanz gibt es keine Möglichkeit zu wissen, was mit einem Unternehmen oder einer Person los ist und wer sich was leisten kann.

Am irreführendsten ist jedoch der erste Listenpunkt, denn es könnte definitiv eine gültige Geschäftsstrategie für ein Unternehmen sein, den Bau von Hyperscale-Rechenzentren zu vermeiden und stattdessen Colocation-Anlagen und -Services zu mieten. Unternehmen müssen ein kompliziertes finanzielles Gleichgewicht halten und dazu gehört auch, genügend Bargeld in Reserven zu halten. Der Bau und Betrieb von Hyperscale-Rechenzentren kann Millionen oder sogar Milliarden US-Dollar kosten und ein florierendes Unternehmen aufgrund des massiven Engagements für diese Technologie schnell in rote Zahlen treiben.