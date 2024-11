Deep Learning, das dem Großteil der künstlichen Intelligenz (KI) zugrunde liegt, ist ein Teilbereich des maschinellen Lernens, bei dem mehrschichtige Neural Networks verwendet werden, um die komplexe Entscheidungsfähigkeit des menschlichen Gehirns zu simulieren. Neben der künstlichen Intelligenz (KI) unterstützt Deep Learning viele Anwendungen zur Verbesserung der Automatisierung, darunter alltägliche Produkte und Dienstleistungen wie digitale Assistenten, sprachgesteuerte Unterhaltungselektronik, Erkennung von Kreditkartenbetrug und mehr. Es wird vor allem für Aufgaben wie Spracherkennung, Bildverarbeitung und komplexe Entscheidungsfindung eingesetzt, bei denen eine große Datenmenge „gelesen“ und verarbeitet werden kann, um komplexe Berechnungen effizient durchzuführen.

Deep Learning erfordert eine enorme Menge an Rechenleistung. Hochleistungsfähige grafische Verarbeitungseinheiten (Graphical Processing Units, GPUs) sind in der Regel ideal, da sie eine große Menge an Berechnungen in mehreren Kernen verarbeiten können, wobei viel Arbeitsspeicher zur Verfügung steht. Die Verwaltung mehrerer lokaler GPUs kann jedoch einen hohen Bedarf an internen Ressourcen verursachen und unglaublich kostspielig sein. Alternativ bieten Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) eine vielseitige Lösung, die zwar potenziell kostspielig ist, jedoch sowohl eine angemessene Leistung als auch eine umprogrammierbare Flexibilität für neue Anwendungen bietet.