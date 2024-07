Was ist Confidential Computing?

Confidential-Computing-Technologie schützt Daten während der Verarbeitung. Die exklusive Kontrolle über die Verschlüsselungsschlüssel sorgt für eine höhere End-to-End-Datensicherheit in der Cloud.

Confidential Computing ist eine Cloud-Computing-Technologie, bei der sensible Daten während der Verarbeitung in einer geschützten CPU-Enklave isoliert werden. Der Inhalt der Enklave - die verarbeiteten Daten und die zu ihrer Verarbeitung verwendeten Techniken - sind nur für autorisierten Programmiercode zugänglich und für alle anderen, einschließlich Cloud-Anbieter, unsichtbar und nicht bekannt.

Da sich Führungskräfte von Unternehmen immer mehr auf öffentliche und hybride Cloud -Services verlassen, ist der Datenschutz in der Cloud unerlässlich. Das Hauptziel des Confidential Computings besteht darin, den Führungskräften eine größere Sicherheit zu geben, dass ihre Daten in der Cloud geschützt und vertraulich sind, und sie zu ermutigen, mehr ihrer sensiblen Daten und Arbeitslasten in öffentliche Cloud -Services zu verlagern.

Seit Jahren bieten Cloud-Anbieter Verschlüsselungsservices an, um Daten im Ruhezustand (in Speichern und Datenbanken) und bei der Übertragung (über eine Netzwerkverbindung) zu schützen. Confidential Computing beseitigt die verbleibende Schwachstelle in der Datensicherheit, indem es die Daten während der Nutzung, d. h. während der Verarbeitung oder Laufzeit, schützt.