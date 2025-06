Was ist IT Operations Management (ITOM)? 

ITOM-Teams verwalten Probleme in der gesamten IT-Umgebung, wobei sie häufig verteilte Technologien einsetzen. AIOps bietet intelligente Warnmeldungen, um Warnmeldungen zu priorisieren und Fehlalarme zu reduzieren. Ereigniskorrelation und vorausschauende Bedrohungserkennung tragen dazu bei, die mittlere Zeit bis zur Erkennung (Mean Time to Detection, MTTD) und mittlere Reparaturzeit (Mean Time to Resolution, MTTR) zu reduzieren, wodurch Teams effizienter werden und Zeit für strategische Aufgaben gewinnen.